Игорь Николаев опубликовал редкое видео с Пугачевой

Москва, 1 июня. Певец Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram редкое архивное видео с Аллой Пугачевой и Владимиром Кузьминым. Их творческий союз пользовался бешеной популярностью в советское время.

На видео, которое выложил Николаев, Пугачева и Кузьмин исполняют хит «Две звезды». Оба в пиджаках с широкими плечами, на головах — начесы. Николаев отметил, что опубликовал ролик в полночь неслучайно.

«По примеру моего друга Игоря Крутого в полночь выкладываю песню и посвящаю ее юбилею @v.kuzmin_official и началу лета!!! #двезвезды @alla_orfey А почему в полночь? Потому что «в небе полночном», — написал он.

Подписчики поблагодарили Николаева за публикацию архивного видео.

«Молоденькие, симпатичные были», «Надо же, какое приятное пение! Спасибо», «Кто ее только не пел! Но это лучшее исполнение! Браво! В своей любви как в невесомости», — написали фолловеры в многочисленных комментариях.

Одна из пользователей призналась, что вспомнила, как в детстве эту пластинку включал еще ее отец, а она даже пыталась подражать Алле Борисовне.