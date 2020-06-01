Володин назвал своевременным возвращение к вопросу о дате голосования по Конституции РФ

Москва, 1 июня. Время, прошедшее после принятия закона о поправке к конституции, показало, насколько своевременны предложенные изменения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Практически сразу после принятия закона о поправке к конституции наша страна и весь мир столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции. Для того чтобы сберечь здоровье и жизни наших граждан, президентом ранее было принято решение отложить общероссийское голосование по принятым поправкам. Сегодня мы видим, что пик заболеваемости пройден, страна постепенно переходит к нормальной жизни, и это позволило вернуться к вопросу о дате голосования», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

По словам спикера, время, прошедшее после принятия закона о поправке к Конституции РФ, показало, насколько своевременны предложенные изменения основного закона. Он подчеркнул, что в первую очередь это гарантии прав граждан в социальной сфере, в том числе оказание доступной и качественной медицинской помощи.

Володин также отметил, что, несмотря на то, что с марта главная тема любых новостей — борьба с пандемией, граждан продолжают интересовать изменения в Конституцию России, за которые предстоит голосовать. К статье, разъясняющей суть поправок на сайте Госдумы, уже обратились более 1,2 миллионов пользователей, и каждый день это число растет, обратил внимание спикер ГД.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что общероссийское голосование по поправкам в конституцию состоится 1 июля. Он поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю ЦИК Элле Памфиловой уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности. Граждане смогут голосовать с 25 июня по 1 июля, а 1 июля объявлено выходным днем. Это позволит обеспечить безопасность здоровья россиян на избирательных участках.