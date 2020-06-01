Милонов предложил блокировать Facebook и Google в случае невыполнения законодательства РФ

Москва, 1 июня. Контент западных сервисов Facebook и Google может нанести вред детям, поэтому в отношении этих ресурсов необходимо ввести политику цензурирования. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, экстремистские материалы, а также реклама наркотиков, распространяемые зарубежными сервисами, наиболее опасны для подрастающего поколения, передает «Нью Информ».

«Facebook и YouTube на сегодня абсолютно волюнтаристски и основываясь только на своем собственном представлении об эстетике и правилах распространяют информацию, которая может повредить нашему подрастающему поколению. Здесь нужно говорить не об усилении, а об установлении (цензуры. — Прим. ФАН)», — пояснил Милонов.

Парламентарий напомнил, что зарубежные ресурсы не только допускали распространение запрещенного контента, но и неоднократно блокировали аккаунты патриотически настроенных российских СМИ.

«Надо выставлять абсолютно четкие, взвешенные требования. Не абсурдные, конечно, требования к соцсетям. Всерьез вести разговор, что либо они будут выполнять требования, либо нужно применять механизмы, аналогичные китайским», — добавил депутат Госдумы.

Он также отметил важность реальной блокировки ресурсов в случае невыполнения ими российского законодательства, а не имитации наказания.