День голосования по поправкам в конституцию будет выходным

Москва, 1 июня. Депутат Государственной думы, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию Павел Крашенинников сообщил, что 1 июля будет выходным днем в связи с проведением голосования по изменениям в основном законе.

«Первого числа будет выходной в соответствии с законом», — сказал парламентарий.

Информацию о том, что 1 июля будет нерабочим днем, подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с главой государства предложила провести голосование в течение шести дней до основной объявленной даты. Позднее Крашенинников сообщил, что российский лидер поддержал эту инициативу. По его словам, россияне смогут проголосовать по поправкам в основной закон с 25 июня по 1 июля.

Стоит отметить, что в условиях пандемии коронавируса решение увеличить сроки голосования по поправкам в конституцию позволит сделать участки для голосования безопасными для граждан России.

Напомним, президент России Владимир Путин в понедельник на совещании объявил, что голосование по поправкам в конституцию состоится 1 июля. Глава государства поручил главам Роспотребнадзора и ЦИК РФ уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности, а руководителям регионов — посодействовать в организации голосования.