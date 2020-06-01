Доктор Мясников объяснил опасность ношения масок

Москва, 1 июня. Популярный телеведущий и врач Александр Мясников в эфире «Спасибо, доктор» на Youtube-канале «Соловьев LIVE» объяснил важность принятия ограничительных мер в России для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

«Мы не могли просто смотреть и устроить эксперимент», — отметил Мясников, напомнив, что превентивные меры были приняты буквально в каждой стране мира.

Он также оценил введение «прогулочного режима» в Москве, где сейчас можно выходить на улицу и заниматься спортом, но по расписанию. По собственному признанию Мясникова, когда он услышал эту новость, то подумал, что это глупость, однако поразмыслил и изменил свое мнение.

«Нужно уметь бутылку шампанского открывать. Должен быть тамбур», — пояснил метафорично Мясников.

Он добавил, что карантина в России как такого не было, но в любом случае снимать ограничения нужно постепенно. Телеведущий рассказал о пользе перчаток, заметив, что они нужны для сохранения кожи рук от частого применения антисептиков. По его словам, перчатки нужно обязательно менять или мыть, иначе они станут переносчиками куда более серьезной инфекции, чем коронавирус.

«С масками другая история. Все врачи в один голос <…> говорят про то, что маски не предохраняют человека от болезни. Маски предохраняют, если ты заражен», — сказал Мясников.

По его словам, если инфицированный человек будет носить маску, то он снизит риск передачи вируса к другому человеку. До апреля не было обязательного ношения масок, напомнил врач. Он объяснил, в чем заключается опасность ношения масок.