Милонов оценил идею наказывать россиян за частичную неуплату алиментов

Москва, 1 июня. Минюст России предлагает ввести административную и уголовную ответственность за частичную оплату алиментов. По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, эта идея является правильной.

По данным телеканала «360», оно должно идти в канве введения единого государственного реестра контроля за уплатой алиментов.

«На сегодняшний день складывается ситуация, что часть недобросовестных алиментщиков не полностью их платит. В свое время под разными угрозами или шантажом они заставили своих бывших жен подписать мировые соглашения, где сумма алиментов меньше, чем прожиточный минимум для ребенка», — уточнил он.

Напомним, российские банки обеспокоены, что не смогут верно отслеживать поступления на счета клиентов алиментов, которые нельзя взыскивать в пользу долгов. Соответствующие письма Ассоциация банков России (АБР) направила в адрес Минюста и Центробанка.

С 1 июня вступают в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве». Согласно изменениям, при перечислении пенсий, пособий, компенсаций и других выплат, с которых законодательно нельзя взыскивать задолженности, необходимо будет ставить соответствующую маркировку. Однако поправки не регламентируют выплаты одного физического лица в пользу другого гражданина. В письмах АБР указано, что в эту категорию часто попадают алименты, с которых взыскивать долги тоже запрещено.