Психолог рассказала о пользе поэтапной отмены самоизоляции в России

Москва, 1 июня. Жители России почувствуют себя лучше, они не будут снова подвержены стрессу, если власти в стране начнут поэтапно смягчать режим самоизоляции. Такое мнение Агентству городских новостей «Москва» 1 июня выразила психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.

Специалист подчеркнула, что постепенное возвращение людей к прежней жизни пойдет им на пользу не только в психологическом, но и физическом плане. Позитивно на жителях страны отразится даже тот факт, что постепенно снижается риск заболеть коронавирусом. Игонина отметила, что у людей даже улучшится отношение к происходящему вокруг.

«…Однако любые значительные изменения в жизни требуют периода привыкания к новым условиям, адаптации к изменившимся обстоятельствам — даже если когда-то давно эти обстоятельства были привычными. Резкая и значительная смена режима дня, труда и отдыха, физических нагрузок и питания способны принести вред организму, снова вызвать стресс», — считает психолог.

Екатерина Игонина подчеркнула, что ключевым фактором является поэтапное смягчение, никакой «стихийности».

Специалист призвала граждан отказаться от идеи «нагуляться» за период нахождения на самоизоляции. Начать она рекомендует с простых прогулок на свежем воздухе, избегая скопления людей.

Игонина обратила внимание, что надо спокойно относиться к изменениям, ведь закрытые пока спортзалы или торгово-развлекательные центры — это далеко не самое главное в нашей жизни. В судьбе есть масса моментов, за которые надо благодарить, нужно ценить то, что есть, призвала граждан Игонина.