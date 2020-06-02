Власти Москвы определились, будут ли открыты этим летом нудистские пляжи

Пляжный сезон в Москве откроют, как только позволит эпидемиологическая обстановка. При этом официальных нудистских пляжей в столице открывать не будут, сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в Мосприроды.

«Пляжи откроются после полного снятия режима самоизоляции. Открытие нудистских пляжей не планируется», — заявили ФАН в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (Мосприроды).

В компании «Пляжи Серебряного бора» ФАН сообщили, что пока не получали никаких распоряжений от столичных властей об открытии пляжей.

«Когда откроются — это вопрос к властям города, а не к нам, — отметила представитель компании. — У нас пока никаких распоряжений и директив нет, у нас все закрыто».

Вместе с тем, один из пляжей Серебряного Бора, который давно облюбовали голые отдыхающие, специально открывать не планируют, заявили ФАН.

«Он сам по себе стихийный, находится за базой МЧС. Туда люди ходят, но вход никак не регламентирован, там нет ничего — это просто место. По сути, там [официально] нет никакого пляжа», — объяснила представитель компании «Пляжи Серебряного бора», добавив, что нудистские пляжи в России запрещены по социальным нормам.

По мнению директора юридического агентства «Антикризисный центр» Сергея Подъяпольского, пляжи для голых отдыхающих не нарушают российский закон.

«Под 135-ю статью УК РФ (развратные действия) это точно не подпадает, — полагает он.— Есть разъяснение пленума Верховного суда РФ, что развратные действия направлены на сексуальное возбуждение виновного или пробуждение интереса к сексу у потерпевшего. Раз такого нет, то не преступление».

Юрист напомнил, что ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предлагал дополнить закон об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге ответственностью за нудизм, но предложение так и не было принято.

Подъяпольский предположил, что теоретически в данном случае возможно применение статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«Но это если пляж в целом не нудистский, а кто-то ходит и «нудит». Так что прямого запрета нет. Важно, чтобы пляж был именно нудистский, ну и не было сексуального подтекста», — объяснил собеседник ФАН.

Директор юрагентства привел в пример ситуацию в Новосибирске, где местный житель требовал запретить нудистский пляж и пытался обжаловать в суде бездействие администрации.

«Исковое заявление не было принято судом по формальным причинам, так что позиции суда по существу не было», — пояснил Сергей Подъяпольский.

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в России были введены ограничительные меры, коснувшиеся и мест отдыха. Впоследствии регионы, исходя из местной эпидемиологической обстановки, начали их ослаблять. В понедельник, 1 июня в Москве начался второй этап снятия ограничений, при этом режим самоизоляции и система электронных пропусков сохраняются до 14 июня.

Сейчас москвичи, в частности, могут гулять согласно графику. Открыты парки, начал работу городской велопрокат. При этом ношение масок и перчаток, а также соблюдение дистанции в общественных местах обязательно.