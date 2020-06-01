Ученый назвал самое надежное средство от коронавируса

Москва, 1 июня. Самым проверенным и надежным средством в профилактике коронавирусной инфекции нового типа является самоизоляция, считает руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев. Своим мнением он поделился в беседе с врачом Александром Мясниковым в эфире «Спасибо, доктор» на Youtube-канале «Соловьев LIVE».

«Самое простое, надежное средство на сегодня — элементарно простое. Это, конечно, изоляция и карантин. Они снизят риски. Лучше 90% средств направить на то, чтобы люди позволяли себе этот карантин, а ученые бы занялись систематическими, базовыми понятиями», — сказал Сергей Киселев.

Когда им удастся биологически понять, как все происходит, тогда уже инженерно получится имплементировать все в вакцину от коронавируса, сказал академик РАН.

Он также объяснил, могут ли антитела способствовать появлению в организме человека иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа и какое время необходимо для создания вакцины от COVID-19. По его словам, вакцину, которая может выработать в организме антитела, можно сделать быстро, а для создания вакцины от патологий COVID-19 понадобятся годы.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. В РФ были приняты все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Был введен режим самоизоляции, а также россиянам рекомендовали соблюдать социальную дистанцию, носить перчатки и маски в местах массового скопления людей.