Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию не должно помешать ЕГЭ

Москва, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой провести всероссийское голосование по поправкам в конституцию 1 июля.

«Действительно, 1 июля смотрится как день вполне подходящий. С юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что голосование не должно помешать проведению ЕГЭ.

Напомним, внести изменения в Конституцию РФ Путин предложил в январе в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Предложения по поправкам готовила рабочая группа из 75 человек. Изначально голосование было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести его на более поздний срок.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, с правовой точки зрения поправки в конституцию не только готовы, но в значительной степени уже прошли практическую обкатку.