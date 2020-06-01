Беглов сообщил о замедлении роста числа больных COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается сложной, но уже наблюдается тенденция к замедлению роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, пока в Северной столице количество заболевших превышает число выздоровевших от пневмонии COVID-19.

«За выходные дни было большое количество госпитализированных, поэтому надо работать в тех условиях, в сложной обстановке, которая на сегодняшний день имеется, но все-таки хотел бы отметить, что она имеет тенденцию к определенному замедлению», — отметил Беглов.

Согласно актуальным данным, в Петербурге зарегистрировано 16,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки было выявлено 364 заболевших пневмонией нового типа. Медики уже вылечили 5,7 тысячи пациентов, 213 скончались.