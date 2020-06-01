Эфиопские вооруженные формирования нападают на суданские земли при поддержке военных

Хартум, 1 июня. Несмотря на то, что ситуация на судано-эфиопской границе спокойная, столкновение между эфиопскими вооруженными формированиями и суданскими военными может произойти в любой момент. Об этом заявил 31 мая представитель вооруженных сил Судана, бригадный генерал Амир Мухаммад Хасан.

Представитель суданских ВС рассказал информационному агентству Sky News Arabia, что обе армии заняли свои позиции, и в настоящее время каких-либо столкновений не наблюдается. Генерал Хасан также отметил, что разрешение конфликта в большей степени зависит от эфиопской стороны: «Решение этой проблемы заключается в обязательстве эфиопских сил предотвратить проникновение вооруженных людей на территорию Судана под любым предлогом и соблюдать совместные соглашения».

Ранее 28 мая военное ведомство страны сообщило о том, что эфиопские вооруженные отряды при поддержке эфиопской армии не раз совершали нападения на суданские земли. Представитель вооруженных сил заявил, что власти все еще сохраняют терпение для завершения переговорного процесса, направленного на прекращение этих враждебных и преступных действий. Затем генерал Хасан рассказал о последних столкновениях, происходивших между эфиопскими военизированными формированиями, поддерживаемыми эфиопской армией, с одной стороны, и суданской армией – с другой.

26 мая было совершено нападение на лагерь суданских сил в районе Аль-Алава (штат Гедареф).

Следующее столкновение суданских вооруженных сил с эфиопскими формированиями произошло 27 мая в районе Кампо Дали (штат Гедареф). Согласно заявлению генерала Хасана, вооруженные люди являлись представителями эфиопской армии. Цель их прибытия в Кампо Дали заключалась в сопровождении эфиопских фермеров, прибывших из населённого пункта Катрарат, который находится на границе между Суданом и Эфиопией. Фермеры в свою очередь требовали встречи с войсками суданского военного лагеря Джебель Халава для того, чтобы обсудить возможность возделывания земли на суданской территории. Власти Кампо Дали отклонили требование, в ответ на что мэр Катрарата пригрозил насильственно ввести эфиопскую военную технику на территорию Судана, а также позволить аграриям в одностороннем порядке пересечь границу. После этого разведывательным силам Судана был отдан приказ наблюдать за эфиопскими фермерами, а утром 28 мая солдаты суданской армии вступили в бой с 250 эфиопскими ополченцами.

Другое столкновение произошло также утром 28 мая. Представители эфиопского вооруженного формирования прибыли в район Биркат-Нурин (штат Гедареф), расположенный на восточном береге реки Атбара, и атаковали расположенные в этой локации суданские войска. Стрельба продолжалась с перерывами в течение дня. Эфиопские силы использовали пулеметы, снайперские винтовки и пушки.

Однако вооруженные конфликты на границе – далеко не единственные проблемы, существующие между Суданом и Эфиопией. Совсем недавно стороны не могли урегулировать споры вокруг строительства эфиопской плотины ах-Нахда. В конце мая переговоры по проекту строительства были возобновлены.