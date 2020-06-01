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«Экс-Селека»: как разрозненные группы боевиков угрожают хрупкому миру в ЦАР

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«Экс-Селека»: как разрозненные группы боевиков угрожают хрупкому миру в ЦАР

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии экстремистских организаций. Данный текст не является пропагандой экстремизма и носит исключительно информационный характер.

В статье для проекта «Антитеррор» Федерального агентства новостей редакция Telegram-канала «Улыбаемся & Машем» рассказывает о том, что представляют из себя сегодня вооруженные группировки, являющиеся наследниками центральноафриканской «Селеки».

Пять революций ЦАР

Сторонний наблюдатель в стране, пережившей пять переворотов и бесчисленное количество попыток вооруженной смены власти, не увидит ничего, кроме бесконечной «войны все против всех». И, пожалуй, это будет самым верным наблюдением в ЦАР. Любые изменения отражают войну интересов, в которой участвует великое множество национальных и иностранных игроков. Когда интересы сходятся, образуются эфемерные союзы, но «примирения» часто бывают недолговечными. Как только меняются ставки, изменяются и союзы, и война принимает новый оборот. Определить, за кем стоят те или иные интересы, крайне сложно.

ЦАР остается опасной, труднопроходимой страной, власть в которой лишь номинально принадлежит политическим лидерам.

Изначальный успех коалиции вооруженных группировок «Селека» в 2013 году — захват столицы Банги и приход к власти — был обусловлен союзом народов северо-востока ЦАР. Речь идет, прежде всего, о племенах рунга, гула, сара, кара, и примкнувших к ним кочующих скотоводов фулани. После введения в страну миротворческих сил ООН (миссия MINUSCA) и оттеснения от власти исламистов лидер одной из основных группировок прежней «Селеки» Нуреддин Адам в 2015 году провозгласил «автономную Республику Логон» (султанат «Дар Эль Кути») на северо-востоке страны. Он заявил, что мусульмане и христиане больше не могут жить вместе.

Но он ошибся.

То, что служило изначальной силой коалиции «Селека», одновременно стало и ее слабостью. Конгломерат народов, изначально объединенных исламом, окончательно распался — и на его обломках сегодня идет череда кровавых локальных межэтнических конфликтов. Мусульмане рунга, гула и кара, а также кочующие в этих краях фулани не могут жить вместе — однако «Селека» как успешный, стремительный и кровавый союз племен севера до сих пор наводит ужас на жителей ЦАР и многие соседние страны.

Путь к Хартумской мирной инициативе

Спустя шесть лет с момента начала гражданской войны и кровопролития в ЦАР окончания конфликта не видно. Однако уже больше года, благодаря предложенной Россией мирной Хартумской инициативе, в стране идет резкое снижение интенсивности насилия. Официальная дата наступления мира в ЦАР — 6 февраля 2019 года — может стать национальным праздником: по крайней мере, первая годовщина подписания соглашения о мире прошла на достаточно высоком уровне.

Конфликт «Антибалаки» и «Селеки», то есть христиан и мусульман — это устоявшееся клише западных СМИ. На самом деле не все христианские группировки считают себя частью «Антибалаки», ряд объединений не раз заключали союзы с мусульманскими группировками. После распада «Селеки» мусульманские группировки сосредоточились на кровопролитной борьбе не только с «Антибалакой» и правительственными силами, но и с друг с другом.

Выделим несколько дат на этом долгом пути — от перманентного вооруженного конфликта «всех против всех» и состояния гуманитарной катастрофы до относительного мира и восстановления экономики страны в 2019 году.

Крупные лидеры в Центральноафриканской республике.

24 марта 2013 года был свергнут президент ЦАР Франсуа Бозизе. В страну вошли многочисленные отряды вооруженных наемников, в основном граждан Судана и Чада. Начались многочисленные столкновения между христианами и мусульманами. Мусульманские вооруженные группы («Селека») убивают, грабят, насилуют, пытают и похищают мирных жителей. В ответ создаются христианские отряды самообороны (милиции) «Антибалака».

5 декабря 2013 года для того, чтобы остановить вооруженные столкновения, создается миротворческая миссия ООН MINUSCA. В ЦАР вводится контингент вооруженных сил, который на сегодняшний день насчитывает 15 000 человек.

20 февраля 2016 года на президентских выборах в ЦАР одерживает победу ректор университета Банги и главный сторонник мира Фостен-Арканж Туадера.

Президент ЦАР, установивший устойчивые связи с Российской Федерацией.

9 октября 2017 года состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и президента Центральноафриканской Республики в Сочи. Достигнута договоренность о военном сотрудничестве РФ и ЦАР.

В январе 2018 года произошла первая поставка оружия для вооружения двух батальонов армии ЦАР. Начали свою работу российские военные инструкторы, которые готовят военнослужащих FACA (армии ЦАР) в центре военной подготовки Беренго (бывшей резиденции императора Жан-Беделя Бокассы).

28 августа 2018 года в Хартуме по инициативе России и при поддержке президента Судана Омара аль-Башира прошли консультации между лидерами групп «Антибалака» и «экс-Селека» — они договорились о совместных действиях по достижению реального мира в ЦАР.

6 февраля 2019 года в Банги состоялось подписание «Политического соглашения о мире и примирении в Центральноафриканской Республике» после того, как правительство ЦАР и 14 вооруженных групп провели двухнедельные переговоры в Хартуме.

Сторонами соглашения о мире были правительство ЦАР и 14 вооруженных групп. Гарантами выступили Африканский Союз и Экономическое сообщество стран Центральной Африки (фр. Communauté économique des États de l’Afrique centrale, CEEAC).

Список группировок, присоединившихся к мирной инициативе РФ.

К мусульманским группировкам относится абсолютное большинство подписантов, — восемь группировок. Однако именно к «экс-Селеке» принадлежат только семь из них. Рассмотрим каждую из них подробнее по ряду параметров (дата создания, этническая принадлежность, численность и прочие).

«Движение свободных центральноафриканцев за справедливость» (Mouvement des Libérateurs centrafricains pour la justice Centrafrique, MLCJ)

Небольшая мусульманская группировка имеет тесные связи с правительством страны.

Лидером группировки является Жильбер Туму Дейя, который в настоящее время также является министром, отвечающим за отношения с вооруженными группами. В короткий период между восстанием «Селеки» и окончательным падением режима Франсуа Бозизе являлся премьер-министром в составе переходного правительства (2013 год). Жильбер Туму Дейя не скрывает своих президентских амбиций на предстоящих президентских выборах 2021 года.

Министр-мусульманин не скрывает своих президентских амбиций.

MLCJ является старейшей вооруженной группой в составе «Селеки», была одним из участников первой гражданской войны в Центральной Африке в период между 2004 и 2007 годами, выделилась в независимую группу в 2008 году. Держится особняком среди вооруженных групп «экс-Селеки».

С 2019 года у MLCJ крайне напряженные отношения с FPRC и доминирующим в северо-восточном регионе этносом рунга. В настоящий момент MLCJ действует в союзе с группировкой гула RPRC — именно они были активными участниками недавних кровавых событий в Нделе (на северо-востоке страны).

«Обновленная Селека» (Séléka Rénovée)

«Обновленная Селека» не располагает серьезным влиянием в ЦАР.

Незначительная группировка, некогда отколовшаяся от еще единой «Селеки» в ходе передела власти в новом правительстве после падения режима Бозизе. Лидер «Обновленной Селеки» Мохамед Мусса Дхаффан был в период февраля по июль 2013 года третьим политическим лицом в объединении «Селека» (после Мишеля Джотодия и Нуреддина Адама), однако в короткий период времени значительно растерял влияние.

Лидер «Обновленной Селеки» растерял свое влияние и бежал во Францию.

«Обновленная Селека» состоит в неофициальном альянсе с FPRC, а сам Мохамед Мусса Дхаффан в настоящее время проживает во Франции. С 2019 года группировка практически не активна.

«Народный фронт за возрождение ЦАР» (Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC)

Крупнейшая группировка контролирует северо-восток ЦАР.

Наиболее крупная группировка, фактически создавшая вокруг себя «Селеку» и воспользовавшаяся наибольшими результатами за короткий период пребывания у власти. Политическим лидером FPRC является Нуреддин Адамэтнический рунга, наиболее значимый и авторитетный лидер в «Селеке».

Руководитель «Народного фронта возрождения» располагает серьезным влиянием в Центральноафриканской республике.

Однако особое положение FPRC и ее успех не состоялись бы без ее военного лидера — молодого лидера Абдулая Хиссена. Он также является представителем народности рунга. Наиболее талантливый организатор среди коалиции «Селека», именно Хиссен в полной мере воспользовался плодами собственной власти в период 2013–2014 годов.

Абдулай Хиссен смог эффективно использовать свои успехи во время войны.

В молодости Абдулай Хиссен был связан с нынешним президентом Чада Идрисом Деби, занимался торговлей люксовыми автомобилями, а затем перешел к торговле золотом, алмазами и нефтью. После прихода к власти «Селеки» Хиссен занимал пост министра по делам юношества и спорта, а с 2014 года в новом статусе дипломата побывал в Камеруне, Республике Конго, Чаде, Кении, ОАЭ, Швейцарии и Франции, где вел переговоры с рядом политиков и бизнесменов. Связи Абдулая Хиссена с руководством Чада и европейскими бизнесменами и компаниями мы подробно освещали в статье, посвященной политике Франсафрик в центральноафриканском регионе.

Абдулай Хиссен обладает определенной автономией в своих действиях и возглавляет «Комиссию по национальной обороне и безопасности» (CNDS), которая является военным подразделением FPRC. Хиссена считают основным вдохновителем в игре альянсов между вооруженными группами. Заказчики и выгодоприобретатели, как правило, находятся за рубежом.

«Возвращение, протест, реабилитация» (3R — Retour, Réclamation, Réhabilitation)

Радикальные исламисты контролируют ряд ценных ресурсов в ЦАР.

Группировка создана в конце 2015 года, первоначально для обеспечения защиты общины скотоводов-мусульман фулани. Она находится под командованием самопровозглашенного генерала Абаса Сидики (настоящее имя Би Сиди Сулеймане), прославившегося своей жестокостью и грабежами. Уроженец Камеруна, он наравне с группировкой UPC Али Дарассы выражает интересы сообщества фулани в ЦАР.

Представитель мусульман-фулани прославился в ЦАР своей жестокостью.

Интересы Сидики никак не ограничиваются скотоводством. Группировка 3R контролирует наиболее оживленный транспортный коридор из Камеруна. Самый серьезный инцидент (уже после подписания Хартумского соглашения 6 февраля) произошел 21 мая 2019 года, когда боевики 3R убили по крайней мере 46 мирных жителей в деревнях Бохонг, Кунджили и Лемуна в провинции Уам Пенде.

«Центральноафриканское патриотическое движение» (Mouvement Patriotique pour le Centrafrique, MPC)

Чадская группировка претендует на захват власти в ЦАР.

Лидер группировки Махамат Алькатим — гражданин Чада, бывший наемник, один из тех, кто участвовал в перевороте, приведшем к власти Франсуа Бозизе в марте 2003 года. Однако впоследствии между Алькатимом и Бозизе вспыхнул конфликт интересов, в результате которого он присоединился к «Селеке».

Гражданин Чада уже долгое время принимает участие в политических процессах в ЦАР.

MPC находится в союзе с FPRC, поддерживала в различные периоды Абдулая Хиссена в борьбе с UPC Али Дарассы. Есть версия, что такая позиция MPC напрямую отражает пожелания руководства Чада, поскольку Али Дарасса в свое время был участником вооруженной борьбы против Идриса Деби, и его усиление в ЦАР не в интересах Чада.

«Патриотическое объединение за обновление ЦАР» (Rassemblement patriotique pour le renouveau de Centrafrique, RPRC)

Радикальные исламисты гула долгое время находятся в конфликте с народом фулани.

Предполагается, что RPRC Захарии Дама связана с бывшим президентом и лидером «Селеки» Мишелем Джотодия. Группировка долгое время находились в военном союзе с FPRC, отстаивая интересы гула в конфликте с фулани.

Лидер привел RPRC к серьезному конфликту с исламистами рунга.

Однако начиная с конца 2019 года, группировка RPRC в союзе с MLCJ вступает на путь системной конфронтации с этносом рунга (и, соответственно, с FPRC), доминирующим на северо-востоке ЦАР.

«Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (Union pour la Paix en Centrafrique, UPC)

Крупная группировка радикальных исламистов из числа кочевников фулани яростно отстаивает интересы своего этноса.

UPC генерала Али Дарассы не претендует на создание собственного государства и на захват власти в ЦАР. Именно в силу этого она считается наиболее договороспособной с точки зрения действующих центральных властей ЦАР.

Существует версия, что между Али Дарассой и Фостен-Арканжем Туадера уже существуют скрытые договоренности о разделе сфер влияния в стране, в противовес остальным вооруженным группировкам.

Али Дарасса смог наладить эффективные связи с действующей властью в ЦАР.

Враги вчера, союзники сегодня

Система союзов между вооруженными группами «экс-Селеки» очень гибкая и сложная для понимания. Здесь присутствуют не только вековые противоречия между определенными этническими группами и различия в хозяйственном укладе (кочевники, или земледельцы), различия в языке и культуре, но часто и конкретные интересы определенных корпораций к тем или иным месторождениям полезных ископаемых, которыми так богата ЦАР.

Столица ЦАР, город Банги, остается неспокойным местом.

В октябре 2016 года, через несколько месяцев после избрания президента Фостен-Арканжа Туадера, FPRC пытается воссоединить фракции бывшей «Селеки». Цель была в том, чтобы усилить сопротивление центральной власти и провести стратегическую реорганизацию вооруженных групп. Тем не менее фракция, вышедшая из коалиции «Селека» — UPC во главе с Али Дарассой — отказывается присоединиться к этому альянсу. После их отказа между мусульманами начинается братоубийственная война.

В октябре 2017 года военные лидеры UPC и FPRC Али Дарасса и Абдулай Хиссен подписали соглашение о прекращении продолжавшихся 12 месяцев боевых действий между двумя группами. MPC также подписала соглашение.

В мае 2018 года в Бриа военные руководители UPC и RPRC Али Дарасса и Закария Дама официально примирились. Они объявляют об официальном прекращении враждебных действий между общинами фулани и гула. Несмотря на некоторую напряженность, они координируют совместные военные операции.

Представленные выше военные альянсы уже не раз сменились. Сегодня RPRC в союзе с MLCJ воюет против FPRC. Завтра все вместе они могут объединиться против «Антибалаки». А послезавтра, если страну покинет миротворческая миссия ООН (MINUSCA), десятки мусульманских групп, забыв братоубийственную войну, пойдут единым фронтом на Банги.

Столица ЦАР, город Банги.

Но среди всего этого хаоса есть бесспорная закономерность. Крупные группировки имеют свойство к дальнейшему распаду, появляются новые игроки и интересы. FPRC, как наиболее авторитетная группировка бывшей «Селеки», сегодня уже более не является гарантом спокойствия и стабильности на большей части территорий северо-востока ЦАР.

Истинная цель одна — утвердить свой контроль над территориями, богатыми природными ресурсами, и укрепить свои позиции на различных форумах ведения диалога и переговоров. Для многих лидеров вооруженных группировок завоевание власти остается конечной целью. Борьба за влияние между региональными властями и крупными державами идет на пользу лидерам вооруженных групп, которые ищут поддержки в случае смены политической власти, будь то голосование или государственный переворот.

Регион богат стратегическими ресурсами (нефть и уран) и полезными ископаемыми (золото, алмазы, тантал, колтан и т. д.), и борьба за них будет только обостряться. К традиционным игрокам в борьбе за богатства страны (а следовательно, напрямую влияющими на внутриполитическую жизнь ЦАР), помимо Чада и Франции, сегодня можно также добавить ДРК и Республику Конго, Руанду, вездесущие США и Китай, радикальные исламистские движения и крупные корпорации. После 6 февраля 2019 года все эти игроки вынуждены также считаться с позицией России по мирному урегулированию в регионе.

Вооруженные люди в ЦАР повсюду — но в последнее время чаще с оружием можно увидеть военных, чем боевиков.

Стратегия Туадера

В условиях системной нестабильности власти страны сделали неожиданный для всех выбор политической стратегии. Президент Фостен-Арканж Туадера выступил за военно-экономическое сотрудничество с осью Россия — Китай. Это единственно верная ставка для страны, стремящейся в перспективе прийти к полной самостоятельности и независимости. Что Китай, что Россия с уважением относятся к внутриполитической жизни партнеров и не имеют токсичной колониальной истории за плечами.

Президент ЦАР стремится вернуть стране самостоятельность в очень непростых внешних условиях.

С января 2018 года Россия ведет активную дипломатическую деятельность и расширяет свое влияние в ЦАР. За год было подписано соглашение о военном сотрудничестве с правительством Центральной Африки, в которое вошли прерогативы, исторически принадлежащие Франции. На сегодняшний день в страну доставлено российское оружие, российские военные инструкторы находятся в ЦАР, специальный советник президента Валерий Захаров отвечает за вопросы безопасности, охрана из числа россиян обеспечивает безопасность президента. Высшей точкой этого процесса стали Хартумские соглашения 6 февраля 2019 года, или «Хартумская декларация о взаимопонимании между центральноафриканскими вооруженными группами («Антибалака» и бывшая «Селека»)», когда по инициативе России удалось свести интересы различных групп к единому знаменателю.

При этом опасения властей ЦАР за собственную безопасность при смене политического курса вполне оправданы — особенно в стране, где при вмешательстве других стран с 1960 года произошло пять успешных переворотов — и много неудачных попыток. Любая из вооруженных группировок может стать чьим-то инструментом. Связи лидеров вооруженных групп «экс-Селеки» с Чадом и различными западными бизнес партнерами хорошо известны. Хуже всего, что Франция продолжает рассматривать ЦАР в качестве зоны своих колониальных интересов.

Провокация Франции

Первая попытка начать грязную игру уже произошла. Сотрудники французских спецслужб связались с наиболее ангажированными вооруженными группами «экс-Селеки», пытаясь запустить новый виток межрелигиозного насилия. Гибель 26 человек и пастора в церкви Богоматери Фатимы 1 мая 2018 года в Банги, судя по всему, лишь эпизод, характерный для старой доброй политики Françafrique. Вооруженные люди, члены ополчения самообороны мусульманского квартала, ворвались в церковь Богоматери Фатимы во время мессы и открыли огонь по верующим.

Французский агент в ЦАР может быть непосредственно связан с кровавым нападением на церковь.

В мае-июне 2018 года имя гражданина Франции Кристофа Рейнто прозвучало практически во всех крупных африканских СМИ в связи с обострившейся ситуацией в ЦАР. 30 мая 2018 года в развернутом интервью телеканалу France 24 президент Фостен-Арканж Туадера сообщил, что граждане Франции, — Бернар Кузен (Bernard Cousin) и Кристоф Рейнто (Christophe Raineteau) «манипулируют некоторыми политиками, вооруженными группами и частью гражданского общества в Центральной Африке с единственной целью — дестабилизировать демократический режим в Банги». Также, по словам главы государства, эти французские подданные регулярно общаются с одним из лидеров «экс-Селеки» Абдулаем Хиссеном.

Кристоф Рейнто не скрывает своих связей с боевиками.

Следующим шагом стали официальные обвинения, озвученные 3 июня 2018 года генеральным прокурором ЦАР Эриком Дидье Тамбо (Eric Didier Tambo). В своем заявлении генеральный прокурор объявил о начале судебного расследования в отношении двух французов после атаки на церковь 1 мая 2018 года. Помимо близости к повстанцам «Селеки», французов обвиняют в сотрудничестве с криминальным лидером Нимери Матаром Джамусом (Nimery Matar Djamous) по прозвищу «Сила» («Force») и обучении его людей диверсионной деятельности.

Французских агентов подозревают в подготовке бойцов криминальных групп в Банги.

Террористические акты, убийства и подрыв внутренней безопасности государства — в числе десяти пунктов обвинения. ЦАР готовится передать в Интерпол международный ордер на арест французов. В своем заявлении прокурор также сообщил, что передал судье неопровержимые доказательства в виде фотографий и аудиозаписей.

Реакции со стороны официальных представителей Франции не последовало.

Вместо выводов

Как видим, реальные угрозы миру в ЦАР сохраняются, и исходят они далеко не только от многочисленных вооруженных группировок «экс-Селеки». На сегодняшний день сохраняется главная интрига — состоятся ли президентские выборы в стране в 2020 году.

Перепись избирателей является самым дорогостоящим, трудоемким и необходимым этапом в процессе подготовки выборов в ЦАР. В стране, где много лет не проводилась перепись, а единственным документом является бланк свидетельства о рождении, невозможно провести прозрачные выборы. Влияют и годы гражданской войны, около 700 тысяч вынужденных переселенцев, и то, что три четверти территории ЦАР до сих пор находятся под контролем вооруженных групп, а многие районы труднодоступны. ЦАР представляет собой картину полного хаоса и неразберихи.

Значительная часть ЦАР опасна даже для африканских военных и миротворцев ООН.

В случае с ЦАР международное сообщество (Европейский Союз, Франция, ООН, и прочие) вынуждены были взять на себя обеспечение большей части бюджета, который потребуется на подготовку и организацию национальных выборов (это 41 млн долларов). Миротворческая миссия ООН MINUSCA со своей стороны гарантирует техническое сопровождение и любого рода содействие в процессе подготовки к выборам. Более того, в качестве основного мотива продления мандата миссии MINUSCA было официально озвучено «обеспечение предвыборного процесса в стране в 2020/2021».

По признаниям Национального избирательного управления (ANE, местный ЦИК), календарный график подготовки к выборам уже запаздывает на три месяца. При этом выделенные средства, согласно африканским традициям, уже «освоены». По видимому, именно это заставило ANE объявить дату первого тура президентских выборов в соответствии с первоначально согласованным с кураторами из ООН графиком 27 декабря 2020 года.

К объективным сложностям в подготовке к проведению выборов — отсутствию безопасности, подготовленных кадров и существенному отставанию от графика — добавилась также пандемия коронавируса.

Подготовку к проведению президентских выборов в ЦАР вести крайне сложно.

Согласно конституции страны, действующий президент обязан сложить с себя полномочия и передать их временному правительству ровно через пять лет со дня вступления в должность. И эта дата не за горами — это 30 марта 2021 года. В случае переноса выборов на более поздний срок власть передается временному правительству — что для президента Фостен-Арканжа Туадера и его окружения, учитывая критическое отношение к нему традиционно сильной французской стороны из-за попыток вести самостоятельную политику и «дружить» с Россией, неминуемо означает утрату власти. Остается два варианта: проводить выборы в условиях кризиса, пандемии и без должной подготовки, не рассчитывая на обеспечение прозрачности их результатов, либо же менять конституцию.

Похоже, что действующие власти склоняются ко второму варианту.

В случае, если Туадера попробует поменять Конституцию ради выборов, он попадет под шквальный огонь критики.

Группа провластных депутатов в Национальном собрании инициировала рассмотрение проекта поправок к конституции, позволяющей президенту Туадера в случае «форс-мажора» удерживать бразды правления до вступления в должность вновь избранного президента. Таким «форс-мажором» объективно может служить пандемия коронавируса. Есть версия, что и сам президент в условиях полного карантина на континенте в апреле спешно посетил лидеров соседних государств, чтобы заручиться их поддержкой либо молчаливым согласием на столь резкие политические шаги в стране. Влияние этих стран на сложившуюся внутреннюю политику в ЦАР — общеизвестно.

Большинство оппозиционеров высказались против изменений в конституции. В том числе главный оппонент действующей власти — бывший президент страны Франсуа Бозизе.

Свергнутый президент Франсуа Бозизе надеется вернуть в свои руки бразды правления в ЦАР.

На днях совет министров принял предложенный Национальным собранием проект поправок в конституцию. В скором времени поправки могут быть вынесены на общее голосование в законодательном органе. В случае согласия со стороны Конституционного суда уже в ближайшие месяцы мы увидим в Центральноафриканском регионе совершенно иной политический ландшафт. Однако процессы мирного строительства в ЦАР продолжаются, несмотря ни на что, и при непосредственном участии России.

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