«Экс-Селека»: как разрозненные группы боевиков угрожают хрупкому миру в ЦАР

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В статье для проекта «Антитеррор» Федерального агентства новостей редакция Telegram-канала «Улыбаемся & Машем» рассказывает о том, что представляют из себя сегодня вооруженные группировки, являющиеся наследниками центральноафриканской «Селеки».

Пять революций ЦАР

Сторонний наблюдатель в стране, пережившей пять переворотов и бесчисленное количество попыток вооруженной смены власти, не увидит ничего, кроме бесконечной «войны все против всех». И, пожалуй, это будет самым верным наблюдением в ЦАР. Любые изменения отражают войну интересов, в которой участвует великое множество национальных и иностранных игроков. Когда интересы сходятся, образуются эфемерные союзы, но «примирения» часто бывают недолговечными. Как только меняются ставки, изменяются и союзы, и война принимает новый оборот. Определить, за кем стоят те или иные интересы, крайне сложно.

Изначальный успех коалиции вооруженных группировок «Селека» в 2013 году — захват столицы Банги и приход к власти — был обусловлен союзом народов северо-востока ЦАР. Речь идет, прежде всего, о племенах рунга, гула, сара, кара, и примкнувших к ним кочующих скотоводов фулани. После введения в страну миротворческих сил ООН (миссия MINUSCA) и оттеснения от власти исламистов лидер одной из основных группировок прежней «Селеки» Нуреддин Адам в 2015 году провозгласил «автономную Республику Логон» (султанат «Дар Эль Кути») на северо-востоке страны. Он заявил, что мусульмане и христиане больше не могут жить вместе.

Но он ошибся.

То, что служило изначальной силой коалиции «Селека», одновременно стало и ее слабостью. Конгломерат народов, изначально объединенных исламом, окончательно распался — и на его обломках сегодня идет череда кровавых локальных межэтнических конфликтов. Мусульмане рунга, гула и кара, а также кочующие в этих краях фулани не могут жить вместе — однако «Селека» как успешный, стремительный и кровавый союз племен севера до сих пор наводит ужас на жителей ЦАР и многие соседние страны.

Путь к Хартумской мирной инициативе

Спустя шесть лет с момента начала гражданской войны и кровопролития в ЦАР окончания конфликта не видно. Однако уже больше года, благодаря предложенной Россией мирной Хартумской инициативе, в стране идет резкое снижение интенсивности насилия. Официальная дата наступления мира в ЦАР — 6 февраля 2019 года — может стать национальным праздником: по крайней мере, первая годовщина подписания соглашения о мире прошла на достаточно высоком уровне.

Конфликт «Антибалаки» и «Селеки», то есть христиан и мусульман — это устоявшееся клише западных СМИ. На самом деле не все христианские группировки считают себя частью «Антибалаки», ряд объединений не раз заключали союзы с мусульманскими группировками. После распада «Селеки» мусульманские группировки сосредоточились на кровопролитной борьбе не только с «Антибалакой» и правительственными силами, но и с друг с другом.

Выделим несколько дат на этом долгом пути — от перманентного вооруженного конфликта «всех против всех» и состояния гуманитарной катастрофы до относительного мира и восстановления экономики страны в 2019 году.

24 марта 2013 года был свергнут президент ЦАР Франсуа Бозизе. В страну вошли многочисленные отряды вооруженных наемников, в основном граждан Судана и Чада. Начались многочисленные столкновения между христианами и мусульманами. Мусульманские вооруженные группы («Селека») убивают, грабят, насилуют, пытают и похищают мирных жителей. В ответ создаются христианские отряды самообороны (милиции) «Антибалака».

5 декабря 2013 года для того, чтобы остановить вооруженные столкновения, создается миротворческая миссия ООН MINUSCA. В ЦАР вводится контингент вооруженных сил, который на сегодняшний день насчитывает 15 000 человек.

20 февраля 2016 года на президентских выборах в ЦАР одерживает победу ректор университета Банги и главный сторонник мира Фостен-Арканж Туадера.

9 октября 2017 года состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и президента Центральноафриканской Республики в Сочи. Достигнута договоренность о военном сотрудничестве РФ и ЦАР.

В январе 2018 года произошла первая поставка оружия для вооружения двух батальонов армии ЦАР. Начали свою работу российские военные инструкторы, которые готовят военнослужащих FACA (армии ЦАР) в центре военной подготовки Беренго (бывшей резиденции императора Жан-Беделя Бокассы).

28 августа 2018 года в Хартуме по инициативе России и при поддержке президента Судана Омара аль-Башира прошли консультации между лидерами групп «Антибалака» и «экс-Селека» — они договорились о совместных действиях по достижению реального мира в ЦАР.

6 февраля 2019 года в Банги состоялось подписание «Политического соглашения о мире и примирении в Центральноафриканской Республике» после того, как правительство ЦАР и 14 вооруженных групп провели двухнедельные переговоры в Хартуме.

Сторонами соглашения о мире были правительство ЦАР и 14 вооруженных групп. Гарантами выступили Африканский Союз и Экономическое сообщество стран Центральной Африки (фр. Communauté économique des États de l’Afrique centrale, CEEAC).

К мусульманским группировкам относится абсолютное большинство подписантов, — восемь группировок. Однако именно к «экс-Селеке» принадлежат только семь из них. Рассмотрим каждую из них подробнее по ряду параметров (дата создания, этническая принадлежность, численность и прочие).

«Движение свободных центральноафриканцев за справедливость» (Mouvement des Libérateurs centrafricains pour la justice Centrafrique, MLCJ)

Лидером группировки является Жильбер Туму Дейя, который в настоящее время также является министром, отвечающим за отношения с вооруженными группами. В короткий период между восстанием «Селеки» и окончательным падением режима Франсуа Бозизе являлся премьер-министром в составе переходного правительства (2013 год). Жильбер Туму Дейя не скрывает своих президентских амбиций на предстоящих президентских выборах 2021 года.

MLCJ является старейшей вооруженной группой в составе «Селеки», была одним из участников первой гражданской войны в Центральной Африке в период между 2004 и 2007 годами, выделилась в независимую группу в 2008 году. Держится особняком среди вооруженных групп «экс-Селеки».

С 2019 года у MLCJ крайне напряженные отношения с FPRC и доминирующим в северо-восточном регионе этносом рунга. В настоящий момент MLCJ действует в союзе с группировкой гула RPRC — именно они были активными участниками недавних кровавых событий в Нделе (на северо-востоке страны).

«Обновленная Селека» (Séléka Rénovée)

Незначительная группировка, некогда отколовшаяся от еще единой «Селеки» в ходе передела власти в новом правительстве после падения режима Бозизе. Лидер «Обновленной Селеки» Мохамед Мусса Дхаффан был в период февраля по июль 2013 года третьим политическим лицом в объединении «Селека» (после Мишеля Джотодия и Нуреддина Адама), однако в короткий период времени значительно растерял влияние.

«Обновленная Селека» состоит в неофициальном альянсе с FPRC, а сам Мохамед Мусса Дхаффан в настоящее время проживает во Франции. С 2019 года группировка практически не активна.

«Народный фронт за возрождение ЦАР» (Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC)

Наиболее крупная группировка, фактически создавшая вокруг себя «Селеку» и воспользовавшаяся наибольшими результатами за короткий период пребывания у власти. Политическим лидером FPRC является Нуреддин Адам — этнический рунга, наиболее значимый и авторитетный лидер в «Селеке».

Однако особое положение FPRC и ее успех не состоялись бы без ее военного лидера — молодого лидера Абдулая Хиссена. Он также является представителем народности рунга. Наиболее талантливый организатор среди коалиции «Селека», именно Хиссен в полной мере воспользовался плодами собственной власти в период 2013–2014 годов.

В молодости Абдулай Хиссен был связан с нынешним президентом Чада Идрисом Деби, занимался торговлей люксовыми автомобилями, а затем перешел к торговле золотом, алмазами и нефтью. После прихода к власти «Селеки» Хиссен занимал пост министра по делам юношества и спорта, а с 2014 года в новом статусе дипломата побывал в Камеруне, Республике Конго, Чаде, Кении, ОАЭ, Швейцарии и Франции, где вел переговоры с рядом политиков и бизнесменов. Связи Абдулая Хиссена с руководством Чада и европейскими бизнесменами и компаниями мы подробно освещали в статье, посвященной политике Франсафрик в центральноафриканском регионе.

Абдулай Хиссен обладает определенной автономией в своих действиях и возглавляет «Комиссию по национальной обороне и безопасности» (CNDS), которая является военным подразделением FPRC. Хиссена считают основным вдохновителем в игре альянсов между вооруженными группами. Заказчики и выгодоприобретатели, как правило, находятся за рубежом.

«Возвращение, протест, реабилитация» (3R — Retour, Réclamation, Réhabilitation)

Группировка создана в конце 2015 года, первоначально для обеспечения защиты общины скотоводов-мусульман фулани. Она находится под командованием самопровозглашенного генерала Абаса Сидики (настоящее имя Би Сиди Сулеймане), прославившегося своей жестокостью и грабежами. Уроженец Камеруна, он наравне с группировкой UPC Али Дарассы выражает интересы сообщества фулани в ЦАР.

Интересы Сидики никак не ограничиваются скотоводством. Группировка 3R контролирует наиболее оживленный транспортный коридор из Камеруна. Самый серьезный инцидент (уже после подписания Хартумского соглашения 6 февраля) произошел 21 мая 2019 года, когда боевики 3R убили по крайней мере 46 мирных жителей в деревнях Бохонг, Кунджили и Лемуна в провинции Уам Пенде.

«Центральноафриканское патриотическое движение» (Mouvement Patriotique pour le Centrafrique, MPC)

Лидер группировки Махамат Алькатим — гражданин Чада, бывший наемник, один из тех, кто участвовал в перевороте, приведшем к власти Франсуа Бозизе в марте 2003 года. Однако впоследствии между Алькатимом и Бозизе вспыхнул конфликт интересов, в результате которого он присоединился к «Селеке».

MPC находится в союзе с FPRC, поддерживала в различные периоды Абдулая Хиссена в борьбе с UPC Али Дарассы. Есть версия, что такая позиция MPC напрямую отражает пожелания руководства Чада, поскольку Али Дарасса в свое время был участником вооруженной борьбы против Идриса Деби, и его усиление в ЦАР не в интересах Чада.

«Патриотическое объединение за обновление ЦАР» (Rassemblement patriotique pour le renouveau de Centrafrique, RPRC)

Предполагается, что RPRC Захарии Дама связана с бывшим президентом и лидером «Селеки» Мишелем Джотодия. Группировка долгое время находились в военном союзе с FPRC, отстаивая интересы гула в конфликте с фулани.

Однако начиная с конца 2019 года, группировка RPRC в союзе с MLCJ вступает на путь системной конфронтации с этносом рунга (и, соответственно, с FPRC), доминирующим на северо-востоке ЦАР.

«Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (Union pour la Paix en Centrafrique, UPC)

UPC генерала Али Дарассы не претендует на создание собственного государства и на захват власти в ЦАР. Именно в силу этого она считается наиболее договороспособной с точки зрения действующих центральных властей ЦАР.

Существует версия, что между Али Дарассой и Фостен-Арканжем Туадера уже существуют скрытые договоренности о разделе сфер влияния в стране, в противовес остальным вооруженным группировкам.

Враги вчера, союзники сегодня

Система союзов между вооруженными группами «экс-Селеки» очень гибкая и сложная для понимания. Здесь присутствуют не только вековые противоречия между определенными этническими группами и различия в хозяйственном укладе (кочевники, или земледельцы), различия в языке и культуре, но часто и конкретные интересы определенных корпораций к тем или иным месторождениям полезных ископаемых, которыми так богата ЦАР.

В октябре 2016 года, через несколько месяцев после избрания президента Фостен-Арканжа Туадера, FPRC пытается воссоединить фракции бывшей «Селеки». Цель была в том, чтобы усилить сопротивление центральной власти и провести стратегическую реорганизацию вооруженных групп. Тем не менее фракция, вышедшая из коалиции «Селека» — UPC во главе с Али Дарассой — отказывается присоединиться к этому альянсу. После их отказа между мусульманами начинается братоубийственная война.

В октябре 2017 года военные лидеры UPC и FPRC Али Дарасса и Абдулай Хиссен подписали соглашение о прекращении продолжавшихся 12 месяцев боевых действий между двумя группами. MPC также подписала соглашение.

В мае 2018 года в Бриа военные руководители UPC и RPRC Али Дарасса и Закария Дама официально примирились. Они объявляют об официальном прекращении враждебных действий между общинами фулани и гула. Несмотря на некоторую напряженность, они координируют совместные военные операции.

Представленные выше военные альянсы уже не раз сменились. Сегодня RPRC в союзе с MLCJ воюет против FPRC. Завтра все вместе они могут объединиться против «Антибалаки». А послезавтра, если страну покинет миротворческая миссия ООН (MINUSCA), десятки мусульманских групп, забыв братоубийственную войну, пойдут единым фронтом на Банги.

Но среди всего этого хаоса есть бесспорная закономерность. Крупные группировки имеют свойство к дальнейшему распаду, появляются новые игроки и интересы. FPRC, как наиболее авторитетная группировка бывшей «Селеки», сегодня уже более не является гарантом спокойствия и стабильности на большей части территорий северо-востока ЦАР.

Истинная цель одна — утвердить свой контроль над территориями, богатыми природными ресурсами, и укрепить свои позиции на различных форумах ведения диалога и переговоров. Для многих лидеров вооруженных группировок завоевание власти остается конечной целью. Борьба за влияние между региональными властями и крупными державами идет на пользу лидерам вооруженных групп, которые ищут поддержки в случае смены политической власти, будь то голосование или государственный переворот.

Регион богат стратегическими ресурсами (нефть и уран) и полезными ископаемыми (золото, алмазы, тантал, колтан и т. д.), и борьба за них будет только обостряться. К традиционным игрокам в борьбе за богатства страны (а следовательно, напрямую влияющими на внутриполитическую жизнь ЦАР), помимо Чада и Франции, сегодня можно также добавить ДРК и Республику Конго, Руанду, вездесущие США и Китай, радикальные исламистские движения и крупные корпорации. После 6 февраля 2019 года все эти игроки вынуждены также считаться с позицией России по мирному урегулированию в регионе.

Стратегия Туадера

В условиях системной нестабильности власти страны сделали неожиданный для всех выбор политической стратегии. Президент Фостен-Арканж Туадера выступил за военно-экономическое сотрудничество с осью Россия — Китай. Это единственно верная ставка для страны, стремящейся в перспективе прийти к полной самостоятельности и независимости. Что Китай, что Россия с уважением относятся к внутриполитической жизни партнеров и не имеют токсичной колониальной истории за плечами.

С января 2018 года Россия ведет активную дипломатическую деятельность и расширяет свое влияние в ЦАР. За год было подписано соглашение о военном сотрудничестве с правительством Центральной Африки, в которое вошли прерогативы, исторически принадлежащие Франции. На сегодняшний день в страну доставлено российское оружие, российские военные инструкторы находятся в ЦАР, специальный советник президента Валерий Захаров отвечает за вопросы безопасности, охрана из числа россиян обеспечивает безопасность президента. Высшей точкой этого процесса стали Хартумские соглашения 6 февраля 2019 года, или «Хартумская декларация о взаимопонимании между центральноафриканскими вооруженными группами («Антибалака» и бывшая «Селека»)», когда по инициативе России удалось свести интересы различных групп к единому знаменателю.

При этом опасения властей ЦАР за собственную безопасность при смене политического курса вполне оправданы — особенно в стране, где при вмешательстве других стран с 1960 года произошло пять успешных переворотов — и много неудачных попыток. Любая из вооруженных группировок может стать чьим-то инструментом. Связи лидеров вооруженных групп «экс-Селеки» с Чадом и различными западными бизнес партнерами хорошо известны. Хуже всего, что Франция продолжает рассматривать ЦАР в качестве зоны своих колониальных интересов.

Провокация Франции

Первая попытка начать грязную игру уже произошла. Сотрудники французских спецслужб связались с наиболее ангажированными вооруженными группами «экс-Селеки», пытаясь запустить новый виток межрелигиозного насилия. Гибель 26 человек и пастора в церкви Богоматери Фатимы 1 мая 2018 года в Банги, судя по всему, лишь эпизод, характерный для старой доброй политики Françafrique. Вооруженные люди, члены ополчения самообороны мусульманского квартала, ворвались в церковь Богоматери Фатимы во время мессы и открыли огонь по верующим.

В мае-июне 2018 года имя гражданина Франции Кристофа Рейнто прозвучало практически во всех крупных африканских СМИ в связи с обострившейся ситуацией в ЦАР. 30 мая 2018 года в развернутом интервью телеканалу France 24 президент Фостен-Арканж Туадера сообщил, что граждане Франции, — Бернар Кузен (Bernard Cousin) и Кристоф Рейнто (Christophe Raineteau) «манипулируют некоторыми политиками, вооруженными группами и частью гражданского общества в Центральной Африке с единственной целью — дестабилизировать демократический режим в Банги». Также, по словам главы государства, эти французские подданные регулярно общаются с одним из лидеров «экс-Селеки» Абдулаем Хиссеном.

Следующим шагом стали официальные обвинения, озвученные 3 июня 2018 года генеральным прокурором ЦАР Эриком Дидье Тамбо (Eric Didier Tambo). В своем заявлении генеральный прокурор объявил о начале судебного расследования в отношении двух французов после атаки на церковь 1 мая 2018 года. Помимо близости к повстанцам «Селеки», французов обвиняют в сотрудничестве с криминальным лидером Нимери Матаром Джамусом (Nimery Matar Djamous) по прозвищу «Сила» («Force») и обучении его людей диверсионной деятельности.

Террористические акты, убийства и подрыв внутренней безопасности государства — в числе десяти пунктов обвинения. ЦАР готовится передать в Интерпол международный ордер на арест французов. В своем заявлении прокурор также сообщил, что передал судье неопровержимые доказательства в виде фотографий и аудиозаписей.

Реакции со стороны официальных представителей Франции не последовало.

Вместо выводов

Как видим, реальные угрозы миру в ЦАР сохраняются, и исходят они далеко не только от многочисленных вооруженных группировок «экс-Селеки». На сегодняшний день сохраняется главная интрига — состоятся ли президентские выборы в стране в 2020 году.

Перепись избирателей является самым дорогостоящим, трудоемким и необходимым этапом в процессе подготовки выборов в ЦАР. В стране, где много лет не проводилась перепись, а единственным документом является бланк свидетельства о рождении, невозможно провести прозрачные выборы. Влияют и годы гражданской войны, около 700 тысяч вынужденных переселенцев, и то, что три четверти территории ЦАР до сих пор находятся под контролем вооруженных групп, а многие районы труднодоступны. ЦАР представляет собой картину полного хаоса и неразберихи.

В случае с ЦАР международное сообщество (Европейский Союз, Франция, ООН, и прочие) вынуждены были взять на себя обеспечение большей части бюджета, который потребуется на подготовку и организацию национальных выборов (это 41 млн долларов). Миротворческая миссия ООН MINUSCA со своей стороны гарантирует техническое сопровождение и любого рода содействие в процессе подготовки к выборам. Более того, в качестве основного мотива продления мандата миссии MINUSCA было официально озвучено «обеспечение предвыборного процесса в стране в 2020/2021».

По признаниям Национального избирательного управления (ANE, местный ЦИК), календарный график подготовки к выборам уже запаздывает на три месяца. При этом выделенные средства, согласно африканским традициям, уже «освоены». По видимому, именно это заставило ANE объявить дату первого тура президентских выборов в соответствии с первоначально согласованным с кураторами из ООН графиком 27 декабря 2020 года.

К объективным сложностям в подготовке к проведению выборов — отсутствию безопасности, подготовленных кадров и существенному отставанию от графика — добавилась также пандемия коронавируса.

Согласно конституции страны, действующий президент обязан сложить с себя полномочия и передать их временному правительству ровно через пять лет со дня вступления в должность. И эта дата не за горами — это 30 марта 2021 года. В случае переноса выборов на более поздний срок власть передается временному правительству — что для президента Фостен-Арканжа Туадера и его окружения, учитывая критическое отношение к нему традиционно сильной французской стороны из-за попыток вести самостоятельную политику и «дружить» с Россией, неминуемо означает утрату власти. Остается два варианта: проводить выборы в условиях кризиса, пандемии и без должной подготовки, не рассчитывая на обеспечение прозрачности их результатов, либо же менять конституцию.

Похоже, что действующие власти склоняются ко второму варианту.

Группа провластных депутатов в Национальном собрании инициировала рассмотрение проекта поправок к конституции, позволяющей президенту Туадера в случае «форс-мажора» удерживать бразды правления до вступления в должность вновь избранного президента. Таким «форс-мажором» объективно может служить пандемия коронавируса. Есть версия, что и сам президент в условиях полного карантина на континенте в апреле спешно посетил лидеров соседних государств, чтобы заручиться их поддержкой либо молчаливым согласием на столь резкие политические шаги в стране. Влияние этих стран на сложившуюся внутреннюю политику в ЦАР — общеизвестно.

Большинство оппозиционеров высказались против изменений в конституции. В том числе главный оппонент действующей власти — бывший президент страны Франсуа Бозизе.

На днях совет министров принял предложенный Национальным собранием проект поправок в конституцию. В скором времени поправки могут быть вынесены на общее голосование в законодательном органе. В случае согласия со стороны Конституционного суда уже в ближайшие месяцы мы увидим в Центральноафриканском регионе совершенно иной политический ландшафт. Однако процессы мирного строительства в ЦАР продолжаются, несмотря ни на что, и при непосредственном участии России.