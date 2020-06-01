ЦИК предложила провести голосование по поправкам в конституцию за семь дней

Москва, 1 июня. ЦИК РФ предлагает провести голосование по поправкам в конституции в общей сложности за семь дней, заявила Элла Памфилова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы предусмотрели и предлагаем провести голосование не только в тот день, дату которого вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования», — пояснила она.

Таким образом, по ее словам, у потенциальных участников общероссийского голосования будет возможность проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней. Кроме того, как отметила Памфилова, это позволит избежать очередей и скопления людей на избирательных участках