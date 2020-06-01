Детей, переболевших пневмонией, отправят в санатории

Санкт-Петербург, 1 июня. Московские власти разработали программу реабилитации детей, переболевших пневмонией. Об этом в прямом видеоэфире Медиагруппы «Патриот» рассказала главный детский реаниматолог Москвы, замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Светлана Валиуллина.

По ее словам, в этом году наблюдается рост числа детей, перенесших пневмонию, что вызвано последствиями коронавирусной пандемии. С начала года статистика зафиксировала около 4 тысяч детей, переболевших пневмонией в Москве, в том числе вызванной коронавирусом. И именно с приема этих детей начнется открытие санаториев Московского региона. Уже составлены расписание и маршруты, кого и куда направят в зависимости от возрастов.

Вместе с тем главный реаниматолог Москвы развеяла опасения, связанные с возможным ростом смертности ввиду того, что из-за карантинных мероприятий кто-то из больных детей может не получить своевременной медицинской помощи. По словам Светланы Валиуллиной, работа медицинских учреждений была реорганизована таким образом, что неотложная медицинская помощь ни на секунду не прекращалась. Приостанавливалось плановое лечение, и только в том случае, если по показаниям его можно было отложить. В результате никакой «сверхсмертности» не зарегистрировано.

Коронавирус внес корректировки в работу медиков. Например, многим пришлось осваивать навыки проведения консультаций дистанционно. Широкое применение получила телемедицинская реабилитация, когда в режиме онлайн специалисты консультировали родителей, как проводить те или иные упражнения, дыхательные например. Доктор следил за правильностью их проведения, вовремя корректировал.

Успешное прохождение страной периода эпидемии, говоря в целом о детской заболеваемости, Светлана Валиуллина связывает с тем, что в Российской Федерации в октябре 2019 года принят новый порядок реабилитационной помощи детям, что в организационном плане сильно упростило работу медикам.