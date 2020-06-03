— Вы объединили огромное количество мастеров для этой работы. Верно ли сказать, что этот храм отражает уровень российского прикладного искусства на сегодняшний день? Вы собрали лучших?



— Лично я считаю, что с нами работали лучшие творцы России. Они все разного уровня с точки зрения художественной иерархии: кто-то известен за границей, кто-то только начинает работать на свою известность. Но по мастерству все точно лучшие. Я бы не осмеливался критиковать их работу, потому что это героический труда: за такие сроки создать такое качество.



Это лучшие, самоотверженные, очень идейные люди, которые согласились на эту работу в сумасшедшие сроки и полностью отдали себя этому проекту. Я назову лишь некоторых: художник Даши Намдаков, скульптор Виталий Шанов, скульптор Дмитрий Клавсуц, скульптор Салават Щербаков, художник Василий Нестеренко, художник Сергей Андрияка, художники Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев, но их намного больше.



Интересно, что у нас мастера все поликультурные — кто-то работал раньше с православной тематикой, кто-то — нет, поэтому все здесь творчески переплавляется и обогащается нашим общим культурным знанием. Например, если брать орнаменты на внешних стенах: за основу взяты орнаменты разных народностей северной, центральной, западной части России. Но они не скопированы из книг, а творчески переработаны.



А что касается критики… Вызывает критику то, что люди видят в первый раз. Или то, чего они не ожидали увидеть. Я заметил такой комментарий: «Почему это не похоже на Покрова на Нерли?». Странно, а почему это должно быть похоже? Какой смысл повторять, когда у нас уже есть Покрова на Нерли?

