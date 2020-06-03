— Насколько он отличается от первоначального замысла?
— Я бы не сравнивал итог с первоначальным проектом. Первый образ храма был совсем иной, в процессе работы мы его постоянно обогащали, наращивали убранство, что-то меняли. Я бы сказал, что на протяжении последнего года проект уже зафиксировался, и если взять последние эскизы, то вы найдете немного отличий от того, что сейчас перед вашими глазами. Он на 99% реализован так, как задуман.
— Вы задумывали его, как храм-воин, и задача была — передать этот эффект с помощью материалов, неожиданного сочетания металла и стекла в церковной архитектуре. Какие материалы в итоге использовали и довольны ли эффектом?
— При строительстве мы использовали архитектурный бетон, медь, бронзу, керамику, стекло, золочение сусальным золотом, палладием, нитрид титана, алюминий, гранит. Здесь почти все материалы российские. Можно сказать, это храм полностью соответствует бренду «Сделано в России»: все сделано русскими руками из российских материалов.
Сейчас технологии позволяют с помощью компьютерных вычислений брать материалы с реальными характеристиками, смешивать их при построении модели и смотреть на физическую реализацию. Поэтому еще при проработке проекта я понимал, как это будет сочетаться. Признаюсь, были сомнения, когда поставили только стекла — без облицовки стен.
Но потом все «собралось», как надо. Появились бронзовые скульптуры, и они тоже вписались по замыслу. Кстати, с северной стороны они уже покрываются окисью. Эта часть фасада будет больше всего стареть естественным образом, на ней появятся подтеки, которые будут создавать эффект естественной патины.