Швыткин посоветовал НАТО «не испытывать на прочность терпение» российских систем ПВО

«Прицеливание» Североатлантического альянса к российским регионам вызывает тревогу. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Приближение бомбардировщиков

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, расчеты российской противовоздушной обороны (ПВО) при приближении стратегических бомбардировщиков США были готовы к немедленному применению. Он добавил, что Соединенные Штаты за последний месяц существенно нарастили полеты своих бомбардировщиков B-1B у российских границ, в частности, в 10 километрах от Калининградской области.

«Так, в апреле текущего года осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полетов... В ходе данных полетов американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до десяти километров», — сообщил Рудской.

Во всех случаях российские средства ПВО обнаруживали стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.

Испытывают на прочность

Как отметил Юрий Швыткин, многократно участились случаи подлетов военных самолетов блока НАТО к российским границам, особенно в западном направлении — Балтийского и Черного морей. Средства ПВО, как и остальные оборонительные системы, особенно на этих направлениях, находятся в повышенной боевой готовности.

«В случае необходимости средства ПВО будут применены в соответствии со всеми нормами международного права о недопущении нарушения государственных границ иностранными воздушными судами. И, конечно же, самолеты ВКС России, которые были подняты на перехват, вынудили бомбардировщики США покинуть соответствующее воздушное пространство. Подобные действия блока НАТО не идут на пользу обеспечению стабильности в мире. Наоборот — это приводит к напряжению и росту эскалации в регионе», — добавил Юрий Швыткин.

По мнению депутата, НАТО, прежде всего, интересует Балтийское море, Калининградская область, Черное море и Крым. «Прицеливание» Североатлантического альянса к этим регионам вызывает тревогу.

«Я бы им не советовал испытывать на прочность терпение наших систем ПВО, которые в случае необходимости уничтожат цель», — заключил Юрий Швыткин.

Ранее Швыткин отметил, что Соединенные Штаты проводят политику, в результате которой простые жители многих стран, в том числе блока НАТО, становятся заложниками. В случае реальных боевых действий Россия нанесет соответствующие удары по стратегическим объектам стран блока НАТО, в том числе и по радар-системе «Глобус» в Норвегии.