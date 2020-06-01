Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

Москва, 1 июня. России удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка стабилизируется, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В целом нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию, это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни», — сообщил Путин на рабочем совещании.

Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом в РФ постепенно стабилизируется.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилось по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 во всем мире.

Власти российских регионов приняли ряд ограничительных мер. В частности, были закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме. Также с конца марта в некоторых регионах страны продолжает действовать режим самоизоляции. С 1 июня режим самоизоляции будет поэтапно отменяться.

По данным на 1 июня, число заболевших на территории РФ составляет 414 878, за последние сутки выявлено 9 035 новых случаев коронавируса. Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (2297), Московская область (728) и Санкт-Петербург (364). Общее число тестирований превысило 10,9 млн.

Гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов ранее сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в июне или начале июля, а завершиться уже в сентябре. Максютов пояснил, что дополнительно ускоряться в работе над препаратом не стоит, так как нельзя забывать о базовых признаках вакцинации — не навредить и не вколоть бесполезную вакцину.