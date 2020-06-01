Подполковник полиции с COVID-19 скончалась после падения из окна больницы

Москва, 1 июня. Сотрудница полиции, проходившая лечение в московской больнице № 24, скончалась после падения из окна медучреждения. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что женщина проходила службу в экспертно-криминалистических подразделениях МВД и имела специальное звание «подполковник полиции». В больницу № 24 она была доставлена ночью 23 мая с диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19».

В субботу, 30 мая, около 20.40 пациентка выбила москитную сетку в коридоре больницы и выпала с пятого этажа на газон. После этого женщина была транспортирована в отделение реанимации.

Позже медики сообщили о гибели женщины. Причиной смерти стала политравма, которую пациентка получила при падении.