Академик РАН назвал сроки создания вакцины от патологий COVID-19

Москва, 1 июня. Руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев объяснил, могут ли антитела способствовать появлению в организме человека иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа и какое время необходимо для создания вакцины от COVID-19.

В беседе с популярным телеведущим и врачом Александром Мясниковым в эфире «Спасибо, доктор» на Youtube-канале «Соловьев LIVE» Сергей Киселев рассказал, что несколько дней назад ходил сдавать тест на антитела, он оказался у него отрицательным.

«Насколько эти тела имеют эффект?» — поинтересовался Мясников у собеседника.

Киселев пояснил, что сейчас в мире есть несколько стандартных процедур: должны быть доклинические исследования. Вакцину, которая может выработать в организме «некие антитела, и все равно, какие именно» можно сделать быстро — за пару-тройку месяцев.

«Если мы хотим сделать вакцину, которая будет предотвращать патологию, с которой человечество впервые в своей истории встретилось, <…> понадобится, минимум, четыре года, а то и больше», — сказал Киселев.

Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в июне или начале июля, а завершиться уже в сентябре. Как заметил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов, дополнительно ускоряться в работе над препаратом не стоит, так как нельзя забывать о базовых признаках вакцинации — не навредить и не вколоть бесполезную вакцину.