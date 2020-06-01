Путин начал встречу с участниками рабочей группы по поправкам в конституцию

Москва, 1 июня. Президент России Владимиру Путин призвал подумать о дальнейшей работе над поправками в конституцию по мере улучшения ситуации с коронавирусом.

Глава государства в понедельник проводит встречу с рабочей группой по подготовку предложений о внесении изменений в основной закон. В дискуссии принимают участие сопредседатели рабочей группы Талия Хабриева, Павел Крашенинников и Андрей Клишас, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

В начале встречи российский лидер напомнил, что дату голосования по поправкам в конституцию перенесли из-за пандемии коронавируса исходя из главного приоритета — сохранения жизни и здоровья граждан России.

«По мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в конституцию», — сказал российский президент.

Весной Путин принял закон о внесении изменений в конституцию, но предусмотренные поправки вступят в силу только в том случае, если их одобрят россияне. Голосование было запланировано на 22 апреля, однако из-за пандемии дату перенесли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства объявит о новой дате голосования, когда посчитает нужным, опираясь на «четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств» по ситуации с коронавирусом.