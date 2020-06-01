Дорохин назвал полеты американских В-1В над Украиной «сотрясанием мускулами»

США за счет авиации демонстрируют у российских границ свои «мускулы», чтобы попытаться ограничить влияние России в мире. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился депутат Госдумы Павел Дорохин.

Политик прокомментировал первый полет американских стратегических бомбардировщиков В-1В над территорией Украины и акваторией Черного моря, который состоялся 29 мая.

«Следует отметить, что бомбардировщики B-1B появились над Украиной впервые», — сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Помимо этого, активность Военно-воздушных и Военно-морских сил США возросла на других направлениях, которые также находятся вблизи границ России. Речь идет о полетах военных самолетов США недалеко от Калининградской области и рядом с полуостровом Камчатка.

«Так, в апреле текущего года осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полетов… В ходе них американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 километров», — отметил он.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ во всех случаях обнаруживали стратегические бомбардировщики, вели непрерывный контроль и принимали меры по предотвращению инцидентов. Рудской добавил, что система ПВО была приведена в состоянии готовности на случай приближения самолетов ВВС США.

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин считает, что в агрессивной политике НАТО и США по отношению к РФ ничего не поменялось, кроме тактики. Он заметил, что Пентагон стал активнее демонстрировать свои возможности у наших границ, исходя из какой-то внутренней логики.

«Может быть, они хотят показать своим налогоплательщикам, что не зря потрачены деньги на дорогостоящее авиационное оборудование. В Пентагоне полагают, что Россию, которая значительно укрепила свое влияние в мире, США могут сдерживать за счет таких недружественных актов — полетов вдоль наших границ, — сказал Дорохин. — Недавно по решению Трампа США вышли из Договора по открытому небу. С одной стороны, Вашингтон пошел на этот шаг, чтобы Россия не могла контролировать США. С другой, американские ВВС недалеко от границ РФ проводят «сотрясание мускулами», то есть демонстрацию оружия. Логика у Америки осталась прежней — давление на Россию и непризнание ее как крупного игрока со своими возможностями. США хотят показать, что они будут все контролировать, ограничивая влияние РФ в мире».

В случае с появлением американских бомбардировщиков в 10 км от Калининграда российские истребители-перехватчики сопровождали их над Балтикой. Ракетоносцы B-1B не залетели в воздушное пространство РФ, так как их экипажу было дано предупреждение. Однако российская стратегическая авиация по полетам вдоль границ США также вышла на «уровень советского времени», когда каждую неделю туда совершались соответствующие вылеты, говорит парламентарий.

«Видимо, сейчас мощь России возросла, и в нейтральных водах стали использовать нашу авиацию для сдерживания США. В Пентагоне полеты бомбардировщиков выставляют как контрмеру, — предположил Дорохин. — Так или иначе, для американцев было удивительно, что Россия, которую списали в конце 1990-х, вдруг демонстрирует богатую технику. Страна восстановила свой потенциал сдерживания и обороны и вышла на самый современный уровень. Почти 75% вооружения российской армии является новым. Если бы был отказ от перевооружения, то мы были бы полностью под контролем НАТО и американских сателлитов. Но мы смогли возродиться, и для американцев это было явление. В США заявляли, что в России все развалено и ее экономика находится в руинах. Однако все оказалось наоборот: экономика вместе с военно-промышленным комплексом эффективно работают».

Ранее экс-глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков назвал шагом к опасному обострению международной ситуации пролет стратегических бомбардировщиков ВВС США через воздушное пространство Украины. Он отметил, что Киев лишь рискует потерять еще больше территорий, провоцируя военный конфликт с Россией. США, летая над территорией Украины, вынудят Россию предпринимать ответные меры, добавил Крючков.

Напомним, авиация ВВС США не первый раз совершает полеты вблизи границ России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, появление американских самолетов создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Москва не раз призывала Вашингтон отказаться от этих полетов, но американские власти ответили отказом.