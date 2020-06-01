Асад вернул честные закупочные цены на урожай пшеницы в северной Сирии

Дамаск, 1 июня. Правительство Башара Асада восстановило честные закупочные цены на урожай пшеницы, созревший в северной Сирии. Относительная стабильность, достигнутая благодаря работе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) после бескровного освобождения сирийской границы в провинциях Ракка и Хасака, теперь начнет приносить прибыль сирийским фермерам.

Напомним, Федеральное агентство новостей писало о том, что пропускной пункт «Шуайб аль-Декр» на автодороге Алеппо — Ракка был открыт для движения гражданского и коммерческого автотранспорта. Он находится на границе территорий, находящихся под контролем Сирийской Арабской Армии и курдских вооруженных формирований. Долгое время местные администрации под давлением США отказывались открыть переход на территорию Заевфратья, однако ЦПВС удалось добиться согласия курдских чиновников — при соблюдении контроля на коронавирусную инфекцию. Ранее местным жителям приходилось делать крюк в 126 км по труднопроходимым проселочным дорогам, чтобы добраться до нужных мест.

Как сообщает пользователь Twitter Mohammad, сирийские власти немедленно объявили о готовности скупить урожай пшеницы в северной Сирии по высоким ценам. Всего за 48 часов автономные администрации в северной Сирии повысили закупочную цену на пшеницу с 225 до 315 сирийских фунтов за килограмм (то есть с 0,45 до 0,62 долларов по официальному курсу; по неофициальному — с 0,13 до 0,18 долларов). Дамаск ответил, предложив фермерам выкупить у них урожай за 400 сирийских фунтов (0,79 доллара) за килограмм — и вполне возможно, что в дальнейшем стоимость закупки зерна поднимется выше.

Несколько лет курдские автономные администрации использовали ситуацию на севере Сирии, чтобы сбивать закупочные цены на зерно (которое составляет основной торговый продукт сельскохозяйственного региона). Несколько лет подряд значительная часть урожая просто сгорала — созревшую пшеницу сжигали боевики протурецких вооруженных группировок, которые стремятся очистить север Сирии от коренного населения, турецкие пограничники, которым проще обнаруживать любых возможных диверсантов на выжженной пустоши, а не в полях, подходящих к самой границе.

Урожай жгли и сами курдские боевики, чтобы запугать местных фермеров — покровители из США требовали от подконтрольных сил пресечь любые поставки на подконтрольную Дамаску территорию, чтобы оказать давление на Асада, а через него — на Россию.

Правительство Башара Асада стремится восстановить единство всей Сирии. В первую очередь для этого восстанавливаются торговые цепочки, которые ранее связывали всю страну. Открытие транспортного перехода на удобной автодороге позволит наладить снабжение Алеппо, Хамы и Дамаска дешевым хлебом (цены на который взлетели в густонаселенной части Сирии). В ответ в Ракку и дальше пойдут товары первой необходимости, которыми располагает Дамаск — в первую очередь, это строительные материалы, в которых отчаянно нуждаются жители подконтрольных курдским группировкам регионов, где в ходе войны с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в руинах оказались целые города.

1 Организация запрещена на территории РФ.