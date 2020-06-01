Сирийские беженцы возвращаются в города, освобожденные Асадом от террористов

Хама, 1 июня. Десятки семей сирийских беженцев смогли вернуться в освобожденный из-под контроля террористов город Хан-Шейхун. Правительство Башара Асада разрешило жителям вернуться, после того как в городе возобновили оказание основных коммунальных услуг.

Хан-Шейхун находится на юге провинции Идлиб. Федеральное агентство новостей подробно описывало, как он был освобожден Сирийской арабской армией в августе прошлого года в ходе упорных боев с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». Город сильно пострадал за время боев, большинство жителей покинули его. Сейчас мирная жизнь постепенно возвращается в южный Идлиб.

«Правительство Сирии стремится вернуть жизнь во все освобожденные деревни и города в Идлибе, чтобы их жители смогли вернуться к сельскохозяйственной и экономической деятельности», — заявил действующий губернатор провинции Идлиб Мухаммед Фади Саадун в интервью сирийскому агентству SANA.

После освобождения Хан-Шейхуна правительство Асада в координации с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем начало планомерное восстановление инфраструктуры города: сетей водоснабжения, правительственных зданий, а также жилых домов, большинство из которых лишились дверей и окон. Восстановление города сильно облегчило то, что линия фронта ушла севернее — войска Асада смогли освободить и деблокировать всю автотрассу М5 Хама — Алеппо.

«Сейчас идет подготовка к возвращению в город второй партии беженцев, — заявил Фади Саадун. — Предполагается, что численность переселенцев может достигнуть 2000 человек — однако это будет возможно только после обеспечения всех базовых потребностей населения».

Напомним, освобождение Хан-Шейхуна стало частью крупной победы сирийской армии — уничтожения группировки террористов в «латаминском котле». После того как элитные сирийские части САА «Силы Тигра» вошли в Хан-Шейхун с запада и востока, боевики бежали, оставив расположенные к югу города.

Власти Сирии под руководством Башара Асада последовательно готовили возвращение жителей на территорию Идлибской зоны деэскалации, откуда мирное население бежало, спасаясь от власти радикальных джихадистов и ожесточенных боев. В первую очередь возможность вернуться в свои дома получили жители севера Хамы, для которых был открыт специальный гуманитарный коридор. Позже, по мере того как линия фронта сдвигалась на север, было восстановлено гражданское транспортное сообщение с соседними городами.