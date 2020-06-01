Военный госпиталь в Дагестане помог в борьбе с коронавирусом. ФАН-ТВ

После строительства военного госпиталя в Дагестане количество пациентов в больницах заметно уменьшилось. Медработники благодарят военнослужащих за помощь в лечении больных коронавирусной инфекцией.

Благодаря разгрузке больниц удалось отправить врачей на заслуженный отдых. Врачи отмечают, что без помощи военных персонал бы не справился с инфекцией.

«Показатели улучшились намного, и смертность стала меньше от этой болезни. Хочу поблагодарить еще раз министерство обороны за такую помощь», — сказал Магомад Магомедов, главный врач Буйнакской ГЦБ.

Два военных госпиталя были переброшены в Дагестан по поручению Владимира Путина. Общая вместимость учреждений — 200 пациентов. В них есть все необходимые инструменты для борьбы с COVID-19, а также шесть аппаратов искусственной вентиляции легких. На данный момент в госпитале проходят лечение 66 пациентов. За их состоянием следят 72 медицинских работника. Госпиталь разделяют на несколько отделений: инфекционное, приемное, реанимационное и санитарно-эпидемиологическое.

Полевые госпитали расположены в Болтихе и Буйнакске. Исполняющий обязанности главы Ботлихского района Руслан Гамзатов отмечает, что до открытия госпиталя больных коронавирусом приходилось везти в Махачкалу по несколько часов. Сейчас такой проблемы не стоит.

«Поэтому зональный охват этих госпиталей очень кстати. Позволит охватить качественной медициной не только наш район, но и соседние», — уточнил Руслан Гамзатов.

Напомним, число зараженных COVID-19 в Дагестане, по последним данным, более 5 000 человек.