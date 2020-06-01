Владимир Путин назвал дату проведения голосования по поправкам к конституции. ФАН-ТВ

Голосование по конституции пройдет 1 июля
Голосование по поправкам к конституции в России пройдет первого июля. Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с рабочей группой. Лидер государства уверен, что сейчас, когда ситуация с пандемией коронавируса улучшается, и россияне постепенно возвращаются к нормальной жизни, важно провести общенародное голосование по поправкам в основной закон. И оптимальной для этого станет дата — первое июля.
«Действительно, первое июля смотрится, как день, вполне подходящий для проведения российского голосования по поправкам в конституцию. <…> С юридической точки зрения эта дата является безупречной, <…> 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям. <…> На фоне улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, в борьбе с эпидемией, есть возможность в следующие 30 дней, целый месяц еще, предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации», — сказал Владимир Путин.
Глава ЦИК России Элла Памфилова предложила провести голосование как в помещениях, так и вне их, и на мобильных участках. Всех участников обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками. Планируется, что процесс голосования будет организован на уровне безопаснее, чем поход в магазин. Первое июля будет выходным днем.
Путин поручил возобновить плановую медпомощь
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. Об этом сказано в перечне поручений главы государства на сайте Кремля. Этот вопрос сегодня обсудил и премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Председатель правительства подчеркнул, что удалось настроить систему здравоохранения и регионы для борьбы с инфекцией, создан значительный резерв — всего 180 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. И сейчас медучреждениям можно возвращаться к обычной работе: плановым госпитализациям, лечению пациентов с другими заболеваниями, планировать операции.
«Прошу Минздрав взять под особый контроль восстановление плановой работы медицинских организаций, включая федеральные, в том числе тех, которые были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом. При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий», — отметил Михаил Мишустин.
По оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад, и это дает основание для острожного оптимизма. 19 регионов начали постепенную отмену карантинных ограничений, это же планируют еще 25 субъектов России.
Больничные работающим пенсионерам продлят до 11 июня
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня включительно. Соответствующее распоряжение утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Касается это пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше, которые соблюдают режим самоизоляции, не работают удаленно и не находятся в отпуске. Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. Оплачен электронный больничный будет за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления.