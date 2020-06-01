Владимир Путин назвал дату проведения голосования по поправкам к конституции. ФАН-ТВ

Голосование по конституции пройдет 1 июля

Голосование по поправкам к конституции в России пройдет первого июля. Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с рабочей группой. Лидер государства уверен, что сейчас, когда ситуация с пандемией коронавируса улучшается, и россияне постепенно возвращаются к нормальной жизни, важно провести общенародное голосование по поправкам в основной закон. И оптимальной для этого станет дата — первое июля.

«Действительно, первое июля смотрится, как день, вполне подходящий для проведения российского голосования по поправкам в конституцию. <…> С юридической точки зрения эта дата является безупречной, <…> 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям. <…> На фоне улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, в борьбе с эпидемией, есть возможность в следующие 30 дней, целый месяц еще, предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации», — сказал Владимир Путин.

Глава ЦИК России Элла Памфилова предложила провести голосование как в помещениях, так и вне их, и на мобильных участках. Всех участников обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками. Планируется, что процесс голосования будет организован на уровне безопаснее, чем поход в магазин. Первое июля будет выходным днем.