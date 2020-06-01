Детский омбудсмен предложила Путину реформировать систему органов опеки

Москва, 1 июня. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила реформировать систему органов опеки из-за системных сбоев в их работе.

Кузнецова сообщила, что число обращений с жалобами на работу органов опеки выросло на 23%. В ходе проверок также были выявлены системные сбои в работе структуры, об этом свидетельствуют и прокурорские проверки, и отчеты следственных органов.

«Со своей стороны мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера. Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства», — заявила Кузнецова на встрече президента РФ с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Ранее Кузнецова призвала распространить единоразовые выплаты на подростков 16 и 17 лет. Она пояснила, что соответствующее предложение было направлено в правительство РФ «в ответ на множество запросов, которые поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, но не могут работать. Потребительская корзина у детей в возрасте 16 и 17 лет равна потребительской корзине взрослого человека, добавила омбудсмен.