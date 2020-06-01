Путин поблагодарил участников конкурса «Большая перемена» за добрые дела

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин выразил благодарность участникам конкурса для школьников «Большая перемена» за готовность помогать нуждающимся и включаться в добрые дела. Об этом глава государства рассказал в понедельник в ходе встречи в режиме видеосвязи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями по случаю Международного дня защиты детей.

«Хотел бы отметить всех, кто в это непростое время проявил ответственность и готовность помочь нуждающимся, в том числе поблагодарить молодых людей — участников конкурса «Большая перемена», — сказал он.

Путин добавил, что конкурс дал возможность участникам включаться в добрые дела, проверить себя в разных проектах, найти свои сильные качества.