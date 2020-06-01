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Угрожавший взорвать мост Метро мужчина задержан в Киеве

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Угрожавший взорвать мост Метро мужчина задержан в КиевеКиев, 1 июня. В Киеве неизвестный мужчина перекрыл мост Метро и угрожал взорвать его, если ему не организуют срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

По свидетельствам очевидцев, в руках у мужчины был пакет, из которого торчали провода. О ЧП сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В пресс-службе «Киевского метрополитена» заявили только, что движение поездов на красной ветке осуществляется не в полном объеме. 

В патрульной полиции Киева журналистам заявили, что переговоры с мужчиной ведет глава полиции Киева Андрей Крищенко. Сейчас злоумышленник задержан.

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