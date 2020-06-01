Угрожавший взорвать мост Метро мужчина задержан в Киеве

Киев, 1 июня. В Киеве неизвестный мужчина перекрыл мост Метро и угрожал взорвать его, если ему не организуют срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

По свидетельствам очевидцев, в руках у мужчины был пакет, из которого торчали провода. О ЧП сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Man threatens to blow up "Metro bridge" in Kyiv. Special police forces on the site https://t.co/Y2v6ZnGqG0 via @MVS_UA #Ukraine pic.twitter.com/6AMyXx7QT0 — Liveuamap (@Liveuamap) June 1, 2020

В пресс-службе «Киевского метрополитена» заявили только, что движение поездов на красной ветке осуществляется не в полном объеме.

ОНОВЛЕННЯ:



З технічних причин червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця". pic.twitter.com/Edcj2jtsYE — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 1, 2020

В патрульной полиции Киева журналистам заявили, что переговоры с мужчиной ведет глава полиции Киева Андрей Крищенко. Сейчас злоумышленник задержан.