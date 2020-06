Угрожавший взорвать мост Метро мужчина задержан в Киеве

Киев, 1 июня. В Киеве неизвестный мужчина перекрыл мост Метро и угрожал взорвать его, если ему не организуют срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

По свидетельствам очевидцев, в руках у мужчины был пакет, из которого торчали провода. О ЧП сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Man threatens to blow up "Metro bridge" in Kyiv. Special police forces on the site https://t.co/Y2v6ZnGqG0 via @MVS_UA #Ukraine pic.twitter.com/6AMyXx7QT0