Кураторы Ельцина из США поставили Россию на грань катастрофы

Одна из предложенных поправок в Конституцию РФ, по которым россияне проголосуют 1 июля, устанавливает приоритет Основного закона над международным правом (статья 79). Это гарантирует защиту суверенитета и государственных интересов России на законодательном уровне.

С самого начала 1990-х годов «западные партнеры», и прежде всего США, активно затягивали нашу страну в глобальные организации и программы, чтобы контролировать важнейшие решения как во внутренней, так и во внешней политике Москвы. Используя слабые места в российском законодательстве, Вашингтон навязывал ей невыгодные международные договоры и соглашения. Это позволяло Штатам годами вмешиваться во внутренние дела России через наднациональные институты и различные межправительственные инструменты: от МВФ до ЕСПЧ.

Федеральное агентство новостей проанализировало деструктивное влияние США в истории современной России и представляет первую часть исследования об американском вмешательстве.

Ракеты — под нож

Сразу после крушения СССР независимая Россия попала в цепкую хватку своих заокеанских «друзей», контролировавших каждый шаг первого президента Бориса Ельцина. Свою «помощь» молодому российскому государству США начали с того, что немедленно приступили к его разоружению и уничтожению ракетно-ядерного щита страны.

В ноябре 1991 года Конгресс США по инициативе сенаторов Сэма Нанна и Ричарда Лугара одобрил «Программу совместного уменьшения угрозы» (Cooperative Threat Reduction Program), которая подразумевала оказание помощи странам бывшего СССР в ликвидации запасов ядерного, химического и биологического оружия. На эти цели щедрые партнеры ежегодно выделяли по 400 млн долларов, потратив за 20 лет 8,79 млрд долларов.

Фактически по приказу из Вашингтона в России были уничтожены 155 бомбардировщиков, 906 ядерных ракет «воздух-земля», 33 атомные подводные лодки и 684 баллистические ракеты к ним, а также 7659 стратегических ядерных боеголовок. Ликвидированные межконтинентальные баллистические ракеты, их мобильные и шахтные пусковые установки исчисляются многими сотнями.

Пентагон получил доступ к российским ядерным объектам, которые были строго засекречены в советское время. В соглашении был даже пункт, освобождающий инспекторов США от юридической и финансовой ответственности в случае, если их действия или установленное ими оборудование станут причиной какого-либо инцидента.

Исходя из рассекреченных телефонных переговоров между Ельциным и президентом США Джорджем Бушем, ядерное разоружение было одним из основных условий признания независимости России.

Запустив процесс уничтожения ядерной триады, доставшейся от Советского Союза, США принялись активно демонтировать экономику, применяя для этого самые радикальные методы.

«Шок» не по-нашему

19 февраля 1992 года министром финансов РСФСР назначают Егора Гайдара, а с 15 июня 1992 года он становится исполняющим обязанности председателя правительства Российской Федерации. Нужно ли говорить, что назначение на такой ответственный пост не могло пройти мимо Вашингтона?

Окончательное согласование кандидатуры Гайдара происходило на встрече Ельцина и Буша в Кэмп-Дэвиде 1 февраля того же года, о чем недвусмысленно свидетельствует протокол той встречи. Из него же понятно, что основные решения Гайдару подсказывал Николас Брейди, занимавший тогда пост министра финансов США.

По воспоминаниям последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова, гайдаровская команда последовательно проводила в жизнь программу так называемого Вашингтонского консенсуса. Это был план по выводу стран Латинской Америки из безнадежного долгового кризиса, разработанный по заданию МВФ профессором Петерсоновского института мировой экономики Джоном Уильямсоном в 1989 году.

Нужно напомнить, что долговой кризис в Латинской Америке и возник, собственно, в результате деятельности Ника Брейди и его экономического плана, известного как «план Брэйди». Для нейтрализации негативных результатов плана была разработана новая программа — «Вашингтонский консенсус». Авторы этой ультралиберальной программы имели перед собой единственную цель — принудительный возврат американским банкам кредитов, выданных странам Латинской Америки для проведения там экономических реформ.

Именно эту программу и привезла Ельцину группа американских экспертов во главе с профессором Джеффри Саксом. Выходец из Гарварда Сакс заслужил славу «укротителя инфляции» в Боливии и Польше и приехал в Москву с лозунгом «Смогла Польша, сможет и Россия». Участвовать в «спасении России» слетелись специалисты не только из США, но и со всей Европы: швед Андерс Ослунд, британец Ричард Лэйард, поляки Марек Домбровский и Яцек Ростовский и многие другие.

Десятки американских специалистов разрабатывали для России «мероприятия», которые проводились на практике исполнительными распоряжениями и указами Ельцина. Все критически относившиеся к такой политике немедленно объявлялись «врагами реформ», «совками» и «коммунистами».

«Прихватизация»

В результате деятельности западных советников в России огромная часть национальных богатств страны перетекла в собственность коррумпированной верхушки дельцов и политического истеблишмента. Многократно сократился государственный сегмент экономики и госконтроля. Кратно усилился паразитарный отсос денежной массы из реальной экономики в спекулятивные банковские махинации.

Никаких плюсов от «шоковой терапии» Россия так и не получила, зато все минусы воплотились в двойном масштабе. Вместо сокращения инфляции за несколько месяцев гиперинфляция сохранялась почти пять лет. Экономика рухнула в бездну, безработица увеличилась в десятки раз, две трети населения страны скатились в нищету, целые экономические отрасли умерли, вызвав мощный процесс деиндустриализации.

Джеффри Сакс был не единственным «янки при дворе царя Бориса». Ключевыми экономическими реформами руководила целая команда молодых американских специалистов, получившая меткое название «гарвардские мальчики». В 1992 году помогать проводить экономические реформы в России из Гарвардского института международного развития (HIIT) приехала целая партия специалистов во главе с советским эмигрантом Андреем Шлейфером, ставшим советником главы Госкомимущества Анатолия Чубайса.

Шлейферу было доверено заниматься подбором персонала для проекта по приватизации госсобственности. Так в Москве оказался юрист Джонатан Хэй (по данным контрразведки, кадровый сотрудник ЦРУ), ставший его правой рукой. Именно Шлейфер был инициатором идеи раздать самые крупные активы олигархам в обмен на предоставление ими льготных кредитов правительству.

Американцы располагали массой инсайдерской информации за счет общения с высокопоставленными чиновниками и политиками. Шлейфер имел колоссальное влияние на только на Чубайса, но и на российского вице-премьера и министра финансов Александра Лившица. Понятно, что западные консультанты прекрасно знали, что покупать и когда продавать.

Шлейфер и Хэй начали инвестировать в российские акции (в основном из нефтегазового сектора) и краткосрочные облигации. Чтобы скрыть это, они привлекли к делу своих родственников. Жена Шлейфера Нэнси Циммерман инвестировала в ряд акций, еще часть инвестиций была сделана от имени ее отца. Когда в конце 1994 года Владимир Полеванов сменил Чубайса на посту главы Госкомимущества, он был просто потрясен масштабами «реформ», проводимых гарвардскими советниками.

«Целый ряд крупнейших предприятий ВПК был скуплен иностранцами за бесценок, — вспоминал Полеванов. — Заводы и КБ, выпускавшие совсекретную продукцию, вышли из-под нашего контроля. Тот же Джонатан Хэй с помощью Чубайса купил 30% акций Московского электронного завода и действовавшего с ним в кооперации НИИ «Графит» — единственного в стране разработчика графитового покрытия для самолетов-невидимок типа «Стелс». После чего Хэй заблокировал заказ Военно-космических сил на производство высоких технологий».

Автогигант ЗИЛ ушел с молотка за 4 млн долларов — в 250 раз дешевле его оценки аудиторами. Красноярский алюминиевый завод был продан в 300 раз дешевле стоимости. За Новокузнецкий алюминиевый завод, который должны были приватизировать за 20 млн долларов, заплатили 20 млн рублей — в 4000 раз меньше. Балахнинский целлюлозно-бумажный комбинат в Нижнем Новгороде приватизировали по цене одного станка — за 7 миллионов долларов, и то с выплатой в рассрочку. И таких примеров по всей стране были сотни.

Полеванов распорядился приостановить торговлю акциями алюминиевых заводов, на которые нацелились «реформаторы» из Гарварда, и попытался лишить американцев доступа в правительственные учреждения Госкомимущества. Но в итоге они выгнали его самого: на своем посту сменщик Чубайса продержался всего два месяца.

Позднее американцы начали работать над созданием инвестиционных фондов — как обычно, исключительно в собственных интересах. Первой в России лицензию для открытия паевого инвестиционного фонда «Паллада» получила… любовница Хэя Элизабет Хеберт. На протяжении пяти лет банда «гарвардских мальчиков и девочек» разворовывала самые лакомые куски российских предприятий нефтегазового и финансового сектора, пока информация об их аферах не дошла до Вашингтона.

Но там громкий международные скандал предпочли замять — за Шлейфера вступился заместитель министра финансов Лоуренс Саммерс. Благодаря его протекции дело было переведено из уголовной плоскости в гражданскую. В итоге за проделки своих «мальчиков» пришлось расплачиваться… Гарварду, который был оштрафован почти на 30 млн долларов. Разумеется, штраф был выплачен не в России, а в США.

Из танков по Дому Советов

Одновременно с началом работы команды американских «экономических стервятников» в России постепенно зрел острый политический кризис. Длившееся с момента распада СССР противостояние двух ветвей российской власти: исполнительной в лице президента Ельцина и законодательной в лице Верховного Совета, возглавляемого Хасбулатовым, — обострилось весной 1992 года. В апреле VI Съезд народных депутатов РСФСР трижды (!) отказался ратифицировать Беловежское соглашение и исключить из текста Конституции РСФСР упоминание о Конституции и законах СССР.

1 декабря 1992 года в Москве открылся VII Съезд народных депутатов РСФСР, на котором должны были голосовать по кандидатуре председателя Совмина. Ельцин собирался продавить удобную для США кандидатуру Гайдара, однако съезд подверг «курс реформ» такой резкой критике, что Ельцин был просто ошеломлен. Все требовали объяснить, куда он на самом деле ведет страну.

По итогам рейтингового голосования Гайдар оказался лишь на третьем месте после Юрия Скокова и Виктора Черномырдина. Проигнорировав мнение депутатов, Ельцин на второе голосование внес единственную кандидатуру Черномырдина, которого в итоге и поддержал съезд. После этого Гайдар был отправлен в отставку со всех постов в правительстве.

Ельцин решил наказать депутатов — он покинул съезд, призвав сторонников сделать то же самое. По его подсчетам, их было больше половины. Таким образом, не будет кворума — и депутаты сами придут к президенту на поклон. Однако за ним последовали единицы. Съезд как ни в чем не бывало продолжал работу, а выход пришлось искать самому Ельцину. И он снова нашел его в … Вашингтоне.

За свою поддержку президент США Билл Клинтон потребовал отдать стратегические запасы высокообогащенного оружейного урана. 18 февраля 1993 года было подписано секретное «Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия». По нему Россия обязалась продать американцам 500 тонн боевого высокообогащенного урана за 11,9 млрд долларов. Для сравнения, за весь ХХ век США смогли произвести всего 550 тонн оружейного урана.

Договорившись с американцами, 21 сентября 1993 года Ельцин объявляет о подписании им указа №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Незаконный указ распускал Съезд народных депутатов и Верховный Совет, назначал даты досрочных выборов в новый законодательный орган и референдум по проекту конституции. В ответ на телеобращение президиум Верховного Совета, сославшись на статью 121.6 Конституции РСФСР, объявил о прекращении полномочий президента и постановил, что указ №1400 не подлежит исполнению.

По признанию тогдашнего госсекретаря США Уоррена Кристофера, проект ельцинского указа был заблаговременно доставлен послу Америки в Москве и послам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады.

Согласно рассекреченным документам архива Агентства национальной безопасности США, сразу же после объявления о роспуске парламента между Клинтоном и Ельциным произошла телефонная беседа. Хозяин Белого дома прямо поставил вопрос получения от США кредита на 2,5 млрд долларов в зависимость от того, разгонит ли Ельцин Верховный Совет или нет.

Ельцин жалуется Клинтону на Верховный Совет, заявляя, что тот «полностью вышел из-под контроля, больше не поддерживает реформы, захвачен коммунистами». Клинтон отвечает, что в настоящее время Конгресс рассматривает пакет помощи в размере 2,5 млрд долларов. Ельцин обещает, что теперь «реформы пойдут гораздо быстрее», и благодарит президента США за его постоянную поддержку.

«Президент Ельцин сделал свой выбор, и я его поддерживаю полностью», — заявил Клинтон через 40 минут после телеобращения президента России.

Вопреки обещанию Ельцина обойтись без кровопролития, данному им «другу Биллу», 4 октября здание Верховного Совета было расстреляно из БМП, БТР и танковых пушек. По данным следственной группы Генеральной прокуратуры, в ходе октябрьского путча погибло 147 человек, свыше 300 было ранено. Комиссия Госдумы позже сообщала о 158 погибших и 423 раненых.

На переходный период в России установился авторитарный режим Ельцина. Деятельность Конституционного суда, не поддержавшего его указ №1400, была приостановлена, нормы действующей Конституции и законодательства — отменены, а пост вице-президента, который занимал Александр Руцкой, — упразднен.

Чечня: битва за нефть

Во время президентства Клинтона консорциум американских и британских нефтяных компаний обнаружил, что в Каспийском бассейне имеются обширные запасы нефти и природного газа. В отчетах западных геофизиков говорилось, что нефтяные запасы Каспия достигают приблизительно 200 миллиардов баррелей.

Что касается газа, то Министерство энергетики США приравняло его запасы в этом регионе к запасам всей Северной Америки. Регион мог бы стать новой Саудовской Аравией: рыночная стоимость его нефтяных и газовых ресурсов исчислялась триллионами долларов.

Западные нефтяные компании Halliburton, British Petroleum и Amoco Corporation уже стали делить нефтегазовый пирог, но тут на пути реализации их грандиозных планов встал нефтепровод Баку—Новороссийск, проходивший через столицу Чечни, город Грозный. Мощность единственного пути транспортировки нефти достигала ста тысяч баррелей в день, а протяженность — 146 километров. По этому трубопроводу азербайджанская нефть поступала через Дагестан и Чечню в российский порт Новороссийск на Черном море.

США стали прорабатывать различные варианты, чтобы исключить транспортировку через Россию. Среди прочего, в 1995 году была основана Американо-азербайджанская торговая палата, чтобы от имени правительства Клинтона лоббировать интересы Вашингтона в Кавказском и Прикаспийском регионе. Членами этой палаты были такие влиятельные персоны, как идеолог интервенции США в Афганистане и Ираке, исполнительный директор Halliburton Дик Чейни, американские политики Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер и Брент Скоукрофт. Во главе палаты встал бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер III.

Впоследствии, в 1998 году, Клинтон поручил Ричарду Морнингстару и Мэтту Бризу разработать энергетическую стратегию США на Кавказе и в Каспийском море. Белый дом намеревался построить независимые от России трубопроводы, проложив их с побережья Каспия через юг кавказского региона в Европу. Бриз и Морнингстар приступили к строительству нефтепровода Баку—Тбилиси—Джейхан (проект Американо-азербайджанской палаты). По этому трубопроводу нефть должна была идти из Баку через Грузию в Турцию и Средиземноморский регион.

По безотказно действующей во всем мире схеме Вашингтон решил накачать Чечню деньгами и экстремистами, а затем вычленить ее из состава РФ, превратив в террористический анклав. Для этого все уже было готово: еще в 1991 году бывший заместитель помощника министра обороны США генерал Ричард Секорд учредил в Баку компанию MEGA Oil и со временем превратил ее в базу для операций террористов-моджахедов по всему Кавказу.

ЦРУ организовало наземный путь для тайной переброски сотен моджахедов «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) Усамы бин Ладена из Афганистана в Азербайджан. К 1993 году MEGA Oil располагала двумя тысячами хорошо вооруженных и обученных моджахедов. На своих самолетах ЦРУ доставляло афганских и других моджахедов на Кавказ, а оттуда незаконными путями они перебрасывались через грузинскую границу в Чечню.

Еще одна база для обучения и подготовки ичкерийских террористов находилась в Турции. Саудовские официальные власти открыто поддержали войну в Чечне, раненые джихадисты отправлялись на лечение в саудовские больницы. Америка снабжала террористов оружием, деньгами, боеприпасами и всем необходимым. В горах Кавказа насчитывалось около полутора тысяч членов террористической «Исламской международной миротворческой бригады», набранных в Чечне, Дагестане, Саудовской Аравии и других мусульманских регионах.

Бен Ладен назначил эмиром ичкерийских моджахедов саудовца Ибн аль-Хаттаба. По договору с Соединенными Штатами руководство Саудовской Аравии также оказывало главарям банд Хаттабу и Шамилю Басаеву многомиллионную финансовую и военную помощь.

Финансируемая США «бригада» несет ответственность не только за войну в Чечне, но и за десятки терактов по всей России. В 1995 году банда Басаева захватила в заложники более 1200 жителей Буденновска в Ставропольском крае. В январе 1996 года банда Салмана Радуева захватила дагестанский город Кизляр, взяв в заложники около 3000 человек.

«Поможем Америке разрушить эту проклятую Россию!» — не скрывал тогда своих целей Радуев.

В октябре 2002 года в Москве исламисты захватили более 800 заложников в Театре на Дубровке, а в сентябре 2004-го — школу в Беслане с 1100 заложниками.

По словам Джозефа Бодански, который в то время возглавлял рабочую группу Конгресса США по противодействию терроризму, Соединенные Штаты активно вмешивались в «еще один антироссийский джихад, чтобы поддержать и укрепить самые отвратительные антизападные исламистские силы».

Россия потеряла в войне около семи тысяч военнослужащих и, по разным оценкам, 25–50 тысяч мирных жителей, погибших и пропавших без вести. А Штатам в итоге удалось реализовать проект газопровода Баку—Тбилиси—Джейхан.

«Голосуй или проиграешь»

Перед началом президентской кампании 1996 года рейтинг Ельцина составлял 3–6%, и его поражение выглядело неизбежным. Тогда для поддержки президента, не желавшего расставаться с властью, Госдеп прислал в Москву группу американских политтехнологов под руководством Джорджа Гортона, работавшего на множестве гонок: от кампаний Ричарда Никсона и Рональда Рейгана до избрания Арнольда Шварценеггера губернатором Калифорнии.

С собой Гортон привез опытных специалистов по выборам: Джозефа Шуманте и Рика Дреснера из команды калифорнийского губернатора Пита Уилсона. За образец была взята предвыборная кампания Клинтона «Выбирай или проиграешь» (Choose or lose) на MTV перед президентскими выборами в США 1992 года.

Сам факт пребывания американцев в Москве являлся строжайшим секретом. Американцы тайно жили в «Президент-отеле», где занимали номера на 11 этаже, оцепленном охраной. К ним никого не пропускали, кроме особо доверенных связных из избирательного штаба Ельцина. Самих консультантов также не выпускали из номеров, чтобы избежать утечки информации. С другими членами штаба американцы общались посредством записок.

Бывший управляющий делами президента Павел Бородин утверждал, что почти все рекомендации группы Гортона после бурных дискуссий были приняты к исполнению.

«Сегодня некоторые в России снисходительно смеются над американцами, — отмечал в интервью Los Angeles Times сотрудник ельцинского штаба Глеб Павловский. — Это несправедливо. Они, возможно, не в полной мере владели вопросами внутренней политики, но точно знали, что нужно делать для поднятия жалкого рейтинга».

Вернувшись на родину, Гортон начали рассказывать прессе, как им удалось одержать одну из самых выдающихся побед в истории выборов и раскрутить кандидата с нулевым рейтингом. Помимо статей в журнале Time, по успешной истории в Голливуде даже сняли кинофильм с говорящим названием «Проект «Ельцин» (Spinning Boris), в котором, в том числе, обыгрывался скандал с «коробкой из-под ксерокса».

Как стало известно в ходе избирательной кампании, члены штаба Ельцина использовали упаковки из-под пачек бумаги фирмы Xerox для транспортировки наличных долларов и оплаты услуг разнообразных «политконсультантов».

Такой в последнем десятилетии ХХ века была российская политика, в открытую дирижируемая из Вашингтона. Подконтрольный президент, разгул международного терроризма, гражданская война в центре столицы, уничтожение армии, вывоз обогащенного урана и природных ресурсов, разграбление целых отраслей промышленности и народного хозяйства, тотальное обнищание населения, развал образования, медицины, социальной сферы — все эти беды и несчастья пришли в Россию в результате строительства «свободного общества» по лекалам американских кураторов и спецслужб.

Следующая часть расследования американского вмешательства во внутренние дела России будет посвящена работе спецслужб США с оппозиционными движениями и попыткам «цветных революций» в XXI веке.

1 Организация запрещена на территории РФ.