Москва, 1 июня. Руководство Украины реализует план по развалу страны. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

По ее словам, Евромайдан стал первым шагом к расчленению и уничтожению Украины.

«Все началось с государственного переворота в 2014 году. После этого все, кто должен был сидеть на скамье подсудимых за массовые убийства людей и вооруженный захват власти, уверенно ведут страну на заклание», — написала Поклонская.

Она считает, что киевские власти не занимаются созидательными инициативами, а лишь толкают Украину на совершение международных преступлений, передает «Царьград».

«Единственное, чем они занимаются, представляясь «патриотами» с тремя паспортами в кармане и получая ежемесячные гонорары от награбленного, — это усиление политики ненависти и разжигание розни между людьми», — отметила депутат Госдумы.

Поклонская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить водную блокаду Крыма. По ее мнению, граждане не должны страдать в отсутствии питьевой воды из-за своего политического выбора.

Политик напомнила, что Днепр берет свое начало в России, где и формируется основной объем воды бассейна реки, который должен обеспечивать водоснабжение Крыма.