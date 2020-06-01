Политолог назвал три характерные черты всех президентов Украины

Киев, 1 июня. Общими чертами для всех президентов Украины являются несамостоятельность, потребность в покровителе и крестьянская ментальность, считает украинский политолог Андрей Головачев.

По мнению Головачева, все президенты Украины ― от Леонида Кравчука и до Петра Порошенко ― были людьми с хуторянским сознанием. Не отличается от них и Владимир Зеленский в паре с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, отметил политолог.

Эксперт назвал общими чертами для украинской элиты безответственность, подозрительность, поощрение вранья и воровства, необразованность, упрямство и глупость. Однако главной проблемой для всех президентов Украины стала потребность в «хозяине». Именно поэтому вся борьба за свободу в стране сводилась к переходу от одного покровителя к другому.

«Богдан Хмельницкий вытянул Украину из-под Польши, но сразу же передал Неньку российскому царю. Мазепа, а до него и другие гетманы, пытался совершить обратный переход от России в Польшу», — напомнил политолог.

Головачев считает, что Киев попросту боится политической свободы, поскольку украинские президенты не могут самостоятельно управлять страной. Политолог отметил, что Запад уже порядком устал от Киева. Зеленский не знает, что делать в этой ситуации, и пугает ЕС и США дефолтом и Россией.

«Я идиот, отберите у меня молоток, иначе я выбью себе глаза», — сыронизировал Головачев.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что его страна могла получить около 250 миллиардов долларов компенсации после подписания Будапештского меморандума. Кравчук заявил, что тактическое ядерное вооружение после подписания меморандума «ушло» в Россию.