Академик РАН объяснил, против чего должна быть направлена вакцина от коронавируса

Москва, 1 июня. Будущая вакцина от коронавируса должна быть направлена против тяжелых симптомов инфекции. Об этом рассказал руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев в беседе с врачом и телеведущим Александром Мясниковым в эфире «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Мясников поинтересовался у собеседника, когда ждать вакцину от коронавируса нового типа.

«Что такое вакцина? Вакцина должна создать иммунный барьер, обеспечить иммунную защиту организма. Какого организма? Сегодня в реальности, мы знаем, хотя данные исключительно противоречивы, но, минимум, порядка 50% населения РФ хотя и инфицированы вирусом, но не имеют никаких клинических симптомов», — сказал Сергей Киселев.

Он пояснил, что оставшаяся часть граждан имеет симптомы, начиная от чихания и заканчивая тяжелыми последствиями, в том числе и летальным исходом.

«Против чего должна быть направлена будущая вакцина? Против тех, кто не проявляет никаких клинических признаков? Их вакцинировать может быть даже опасно, потому что ответ на последующую инфекцию непредсказуем. Понятно, она должна быть направлена на те 10–15%, которые испытывают тяжелые клинические симптомы, которые приводят к смерти», — рассказал Киселев.

Доктор Мясников поинтересовался у собеседника, можно ли применять вакцину, не заботясь о последствиях.

«Если человек стоит на грани смерти, <…> то, наверное, это можно. Другое дело, если пожилые люди будут этой вакциной иммунизированы, и это приведет к летальному исходу, это не есть хорошо. <…> В любом случае вакцина должна предотвращать самую тяжелую симптоматику и спасать от нее ту группу пациентов, у которых она присутствует. На самом деле неизвестно ни одной модельной системы, на которой вакцину от COVID-19 можно было бы исследовать», — объяснил специалист.

По его словам, человечество не может создать вакцину от коронавируса, которая предотвращала бы именно самые тяжелые последствия коронавируса.