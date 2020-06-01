Посол Польши потребовал от США восстановить изуродованный памятник Костюшко в Вашингтоне

Вашингтон, 1 июня. В США в ходе непрекращающихся беспорядков «под удар» митингующих попал памятник народному герою Тадеушу Костюшко, почитаемому в Польше и в самих Штатах. Посол Польши Петр Вильчек через Twitter выразил возмущение актом вандализма.

В Штатах уже не первый день идут беспорядки, которые начались в Миннеаполисе с убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Сам памятник, который 31 мая разрисовали вандалы, находится недалеко от Белого дома. Монумент расписали антиправительственными лозунгами. Польский посол Вильчек выразил через Twitter возмущение действиями вандалов. Кроме того, он потребовал, чтобы чиновники президентской администрации и сотрудники National Park Service как можно быстрее привели памятник в первоначальное состояние.

«Я чувствую отвращение и потрясен актом вандализма, совершенным в отношении памятника Тадеушу Костюшко в Вашингтоне, округ Колумбия, герою, который боролся за независимость Польши и США. Я призываю Белый дом и National Park Service восстановить памятник в его прежнее состояние», — выразил свое негодование польский дипломат.

Представитель польского дворянства Тадеуш Костюшко считается одним из активных участников Войны за независимость в США в 18 веке. В Штатах его признали национальным героем. С еще большей любовью Костюшко почитают в Польше, где он стал одним из символов борьбы за независимость Польши.