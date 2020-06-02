Архитектор Храма Победы рассказал, как решилась судьба мозаики со Сталиным и Крымом

Кубинка, 1 июня. Главный храм Вооруженных сил РФ, возведенный к 75-летию Победы в подмосковной Кубинке, посвящен всем русским воинам, а его убранство включает сцены из разных эпох российской военной истории. Одним из спорных элементов его декора стали образы Сталина в сценах Великой Отечественной войны и Владимира Путина в мозаике на тему Крыма. Как менялись эскизы и как сейчас выглядит итоговая мозаика, рассказал Федеральному агентству новостей главный архитектор Дмитрий Смирнов.

«Образ Сталина еще до монтажа планировался в эскизах в сюжете Парада Победы и был собран только в мозаике на картоне, — объяснил архитектор в разговоре с ФАН. — Но поднялась очень эмоциональная волна, мы взвесили все «за» и «против» и перенесли его изображение в музей «Дорога памяти».

Напомним, в этом музейном комплексе размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ.

Мемориальная галерея «Дорога памяти» растянулась на 1418 шагов — именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Здесь же расположена уникальная мультимедийная галерея с портретами защитников Отечества, единый информационный массив с данными обо всех участниках войны.

Еще одним предметом споров стала «крымская мозаика» — в Сети широко обсуждалось, будет ли на стенах храма изображен действующий президент России. По словам Дмитрия Смирнова, в Интернет попали наброски эскизов, а не готовый мозаичный вариант для размещения в итоговой композиции. «Сейчас мозаика выглядит так: с одной стороны «бескровное присоединение Крыма в 1783 году», с другой «бескровное воссоединение с Крымом в 2014 году». Как видите, есть крестный ход, есть вежливые люди, Путина нет», — пояснил архитектор

Добавим, Храм Победы будет открыт в парке «Патриот» 22 июня.

Полную версию интервью с главным архитектором Дмитрием Смирновым читайте в ближайшее время на сайте ФАН.