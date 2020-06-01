Стратегические бомбардировщики ВВС США впервые пролетели над Украиной

Москва, 1 июня. Американские стратегические бомбардировщики B-1B впервые пролетели над территорией Украины в конце мая. Об этом сообщает Генштаб ВС России.
Кроме того, ВВС США увеличили активность самолетов возле границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области.
«Так, в апреле текущего года осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полетов», — отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.