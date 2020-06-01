Стратегические бомбардировщики ВВС США впервые пролетели над Украиной

Москва, 1 июня. Американские стратегические бомбардировщики B-1B впервые пролетели над территорией Украины в конце мая. Об этом сообщает Генштаб ВС России.

Кроме того, ВВС США увеличили активность самолетов возле границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области.