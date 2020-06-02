В Бельгии не поверили, что Главный храм ВС РФ — реальное здание, а не рекламный макет

Москва, 2 июня. Строительство Главного храма Вооруженных сил России завершено. Храм Победы готовится к открытию 22 июня. Но не всем его существование кажется реальным: главный архитектор Дмитрий Смирнов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, как бельгийские коллеги приняли его проект за неосуществимый рекламный макет русской архитектурной компании.

Впервые макет Главного храма ВС РФ был представлен мировой общественности на архитектурной выставке в Венеции в 2018 году. Итальянские архитекторы тогда честно признались представителям России, что завидуют такому масштабному проекту, потому что Италия не затевает грандиозных строек, и современные мастера не знают, что оставят своему поколению. Главный архитектор Храма Победы рассказал ФАН, что на этом история не закончилась, вскоре после выставки на него вышли архитекторы из Бельгии.

«Они признались, что не верят в реалистичность этого проекта, — рассказал Дмитрий Смирнов. — Думали, что это не макет строящегося храма в России, а рекламный проект какой-то архитектурной компании».

Недоверчивых коллег пригласили в Россию на место строительства храма, а экскурсию им провел лично автор проекта.

«В тот момент внутри стояли леса, но был открыт мозаичный купол и уже установили витражи, — сказал Смирнов. — Они смотрели и повторяли, что в современное время это нереально: утеряны технологии, никто в таких техниках не работает. В Европе ведь смотрят на красоту древних храмов, но современные мастера не работают с мозаикой, с витражами так, чтобы повторить или воссоздать шедевры предков. Они не верили в то, что витражи настоящие! Говорили: «Такого уже не делают!». По оценкам западных коллег — они об этом пишут на своих форумах — наш храм в архитектуре мирового масштаба сейчас считается ключевым объектом классической архитектуры в новом прочтении».

Напомним, новый Храм Воскресения Христова в подмосковной Кубинке построен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Полную версию интервью с главным архитектором Дмитрием Смирновым читайте в ближайшее время на сайте ФАН.