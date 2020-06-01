Путин рассказал о борьбе с коронавирусом в Дагестане

Москва, 1 июня. Власти РФ сделают все возможное для улучшения ситуации по коронавирусу в Дагестане, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я уверен, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь, 100%. И во всем Дагестане все будет нормально, все восстановится», — подчеркнул он в ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Путин напомнил, что обсуждал этот вопрос напрямую с руководством республики.

«Мы все сделаем, чтобы ситуация в Дагестане выровнялась, как и в других субъектах, где пока есть еще проблемы», — добавил глава государства.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Дагестане с начала эпидемии зарегистрировано 5096 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4442 человека выздоровели, умерло 260. В республике проведено 73 763 теста на коронавирус.

Как и в других регионах, в Дагестане введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты.

Ранее президент распорядился в максимально сжатые сроки оказать помощь региону по противодействию коронавирусу. В Дагестан были направлены врачи, сотрудники МЧС. Минобороны организовало строительство нового медицинского центра.