Доктор Мясников назвал условие передачи коронавируса от кошки к человеку

Москва, 1 июня. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что животные могут заболеть коронавирусом наравне с человеком.

Он пояснил, что речь идет именно о «кошачьем коронавирусе», однако достоверной информации о том, может ли домашний питомец заболеть COVID-19, к настоящему моменту нет. Об этом доктор Мясников рассказал в эфире «Спасибо, доктор» на Youtube-канале «Соловьев LIVE».

«Я знаю одно, что несмотря на единичные сообщения, что у животных якобы находят новый коронавирус, <…> нет ни одного случая передачи коронавируса от животного к человеку. Это должна произойти мутация», — сказал врач, заметив, что доказательств передачи вируса от человека к кошке и от кошки к человеку нет.

От матери к ребенку не передается коронавирус, заметил Александр Мясников. Он подчеркнул, что коронавирус нового типа отобрал многое у человека: личную свободу, свободу передвижений, заработок и здоровье.

«Давайте хотя бы не отдадим ему животных, давайте хотя бы кошек и собак защитим. Давайте побережем своих и будем людьми», — призвал телеведущий.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что россиянам следует задуматься об избавлении от домашних животных. Жириновский уверен, что именно это может стать эффективной мерой против COVID-19. По его словам, в случае смерти старого питомца не следует заводить нового. Парламентарий подчеркнул, что домашние животные являются распространителями коронавируса.