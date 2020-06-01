Врач предупредил об опасности постоянного ношения маски

Москва, 1 июня. Постоянное ношение медицинской маски может привести к тяжелым патологиям органов дыхания, заявил хирург-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Андрей Боклин.

Специалист напомнил, что маску и перчатки рекомендуется носить только в общественных местах при большом скоплении народа.

«Ходить в перчатках, в масках на улице — большая глупость, тем более заниматься спортом», — сказал врач в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Боклин обратил внимание, что носить маску постоянно не только бесполезно, но и опасно. Медицинские маски имеют в своем составе химические элементы и могут навредить органам дыхания.

«Это может приводить и к гипоксии, и к обострению хронической бронхолегочной патологии, к формированию астмы и всего чего угодно, к патологиям дыхательных путей», — добавил специалист.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский оценил эффективность полоскания горла соленой или подкисленной водой для защиты от коронавируса. По словам Комаровского, полоскать горло можно исключительно для того, чтобы отвлечься от плохих мыслей. Главное при этом не забывать про действенные меры защиты от инфекции, такие как мытье рук и социальная дистанция.