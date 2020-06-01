Генштаб ВС РФ гарантировал мгновенный ответ ПВО на приближение бомбардировщиков США

Москва, 1 июня. Расчеты российской ПВО при приближении стратегических бомбардировщиков США были готовы к немедленному применению, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его данным, активность ВВС и ВМС США и их союзников вблизи границ РФ в последнее время возросла: в апреле этого года американские бомбардировщики B-1B пролетели вдоль Камчатки, в мае таких полетов было зафиксировано уже пять. Самолеты США при этом приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 километров.

Рудской подчеркнул, что во всех случаях средства российско ПВО обнаруживали стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль за ними, а также предпринимали мерыпо предотвращению подобных инцидентов.