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Генштаб ВС РФ гарантировал мгновенный ответ ПВО на приближение бомбардировщиков США

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Генштаб ВС РФ гарантировал мгновенный ответ ПВО на приближение бомбардировщиков СШАМосква, 1 июня. Расчеты российской ПВО при приближении стратегических бомбардировщиков США были готовы к немедленному применению, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его данным, активность ВВС и ВМС США и их союзников вблизи границ РФ в последнее время возросла: в апреле этого года американские бомбардировщики B-1B  пролетели вдоль Камчатки, в мае таких полетов было зафиксировано уже пять. Самолеты США  при этом приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 километров.

Рудской подчеркнул, что во всех случаях средства российско ПВО обнаруживали стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль за ними, а также предпринимали мерыпо предотвращению подобных инцидентов.

«Расчеты ПВО при приближении стратегических бомбардировщиков США были готовы к немедленному применению», — подчеркнул он. 

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