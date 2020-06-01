Неизвестный мужчина угрожает взорвать мост Метро в Киеве

Киев, 1 июня. Украинские правоохранители ищут в Киеве на мосту Метро взрывчатку, передает пресс-служба столичного метрополитена.

По данным пресс-службы, работу приостановила красная ветка подземки.

«В связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до станции «Дарница». Проводится проверка», — отмечается в сообщении.

Позже киевский метрополитен уточнил, что изменения в маршруте поездов произошли по техническим причинам.

Местные СМИ сообщили, что на мосту стоит неизвестный мужчина с пакетом в руках и угрожает взорвать сооружение.