Россия заставит американские соцсети играть по нашим правилам

Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ готовит пакет документов с дополнительными мерами, ужесточающими ответственность западных организаций за враждебную деятельность против России. Об этом зампред комиссии Николай Рыжак рассказал Федеральному агентству новостей. В нашей стране иностранные компании, включая соцсети и прочие интернет-ресурсы, должны соблюдать российские законы, уверен депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей. Это случилось после того как Twitter произвольно отредактировал два комментария хозяина Белого дома, а затем и вовсе закрыл доступ к одной из его записей. Согласно указу Трампа, осуществляющие политическую цензуру интернет-платформы лишаются неприкосновенности и могут быть закрыты.

В Twitter решение американского лидера назвали «реакционным и политизированным». Однако конфликт президента США с одной из глобальных социальных сетей носит более глубокий характер, чем актуальная политика. Вопрос заключается в обуздании произвола интернет-монополистов, игнорирующих любые правила кроме собственных, — причем далеко не только в Америке, но и по всему миру, включая Россию.

Закон эпохи «до Интернета»

Деятельность социальных сетей по модерации контента регулируется в США разделом 230 закона «Об этике в сфере коммуникаций».

«Ни провайдер, ни пользователь интерактивного компьютерного сервиса не считаются издателем или носителем какой-либо информации, предоставленной другим провайдером информационного контента», — гласит основная часть раздела.

Он появился в американском законодательстве еще в 1996 году — за несколько лет до появления социальных сетей. Тогда компании Prodigy Services и CompuServe доказали в судах, что не обязаны модерировать содержимое своих платформ, даже если оно несет ненавистнический смысл или может иметь нежелательный характер. Решения судов и последовавшее за ними появление указанного раздела в законе об этике опирались на первую поправку к конституции США, которая запрещает государственную цензуру в каких-либо проявлениях.

По сути дела, изначальный смысл раздела 230 имел мало что общего с нынешними «боданиями» Трампа с Twitter. Эта часть закона США о сетевой этике действительно ввела освобождение от ответственности, которое применяется к провайдеру — социальной сети, форуму, сайту или иной площадке по размещению сторонней информации от другого провайдера. Однако никак не определяла действий самой площадки по модерации нежелательного контента и отдавала критерий «нежелательности» на откуп самим провайдерам.

Проще говоря, будущие социальные сети смогли, опираясь на норму из «доинтернетного» 1996 года, начать модерировать, изменять или удалять любой сторонний контент по собственному выборы, но вовсе не обязаны были делать это по закону и ни за что толком не отвечали.

Однако за прошедшие четверть века сетевой мир принципиально изменился. В середине 1990-х никто и представить не мог, что череду «цветных» революций на Ближнем Востоке и в Северной Африке в начале 2010-х назовут «твиттер-революциями» или что нынешние беспорядки в американских городах будут координироваться целиком в соцсетях. И вряд ли кто-то мог поверить, что избрание «выскочки» Трампа на высший государственный пост Америки будет во многом связано с отличной работой его «твиттер-водопада», задавившего традиционную агитацию конкурента от демократов Хиллари Клинтон.

За последние четверть века выяснилось и то, что монополизация мирового интернет-пространства превзошла любые исторические прецеденты. Сегодня львиная доля мирового трафика в социальных сетях контролируется всего несколькими «держателями контента», в число которых входит «большая четверка» из США — Facebook, YouTube, Instagram и Twitter.

Таким образом, Дональд Трамп вслед за целым миром столкнулся с новой информационной реальностью, в которой модерирование со стороны соцсетей превратилось в самую настоящую цензуру. Причем ведется она с гораздо большим рвением, чем «теплая ламповая» государственная цензура в т. н. «тоталитарных обществах».

Цензурируй цензоров

Для наблюдателей конфликта Трампа с Twitter главная интрига заключалась в том, что «под раздачу» на этот раз угодил один из самых могущественных людей на планете. До этого резонансного случая гнев соцсетей испытывали на себе сотни тысяч и миллионы рядовых юзеров, многим из которых пришлось пройти через унизительные блокировки, баны и удаление аккаунтов якобы за нарушение правил».

Их попытки оправдаться, как правило, не приносили никакого результата. Ведь каждый юзер сам, добровольно, при регистрации в соцсети дежурно ставит «галочку» под фразой «Я согласен» — и неприметной ссылкой на добрую сотню неочевидных правил, которые платформа произвольно устанавливает для клиентов.

В отличие от обычных пользователей соцсетей, которые могут месяцами безуспешно доказывать какой-нибудь «комиссии по спорам», что их контент не нарушает правил площадки, Трамп решил не тратить время на процедуру сетевого арбитража, где ему пришлось бы играть на поле Twitter. Вместо этого «Большой Дональд» перенес битву в область законодательства.

Правда, законодательства США, а не, скажем, российского. В отличие от хозяина Белого дома, миллионы граждан нашей страны, выбирая американские сетевые площадки, до сих пор вынуждены руководствоваться не только «хотелками» соцсетей, но и законами чужой — и весьма враждебной к России — страны.

Стоит ли удивляться, что любой россиянин может быть легко заблокирован в «своем» аккаунте за изображение знамени Победы над Рейхстагом («угроза насилием»), фотографию героя ДНР Арсена «Моторолы» Павлова («пропаганда терроризма»), классические строки из Пушкина («запретные стоп-слова») или любое видео, если в нем пару секунд звучит «не та» музыка («нарушение авторского права»).

Как успело убедиться Федеральное агентство новостей, значительная часть модерирования в крупнейших социальных сетях-монополистах имеет ярко выраженную антироссийскую направленность и вызывается даже не нарушением пресловутых правил, а полноценной информационной войной против нашей страны. Аккаунт ФАН безо всякого повода был снесен с Facebook и блокирован в Twitter, а Google пошел еще дальше — он удалил несколько почтовых ящиков сотрудников агентства и убрал всякое упоминание его текстов из поисковых выдач.

Нынешняя инициатива Трампа — это пока еще слабая, неуверенная попытка поставить контроль за соцсетями на службу обществу, а не корпоративным или клановым интересам. Речь идет о мягкой, очень сдержанной контр-цензуре — по отношению ко всемогущим посредникам, а не к законопослушным пользователям.

Решение, аналогичное указу президента США, давно назрело и в России. В нашей стране любая дискуссия о возможности регулирования Интернета отчего-то вызывает причитания об удушении свобод — хотя речь идет лишь об избавлении от диктата американских сетей-монополистов, не считающихся ни с российскими законами, ни с ценностями россиян.

В конце концов, обуздание произвола этих интернет-площадок — вопрос национальной безопасности России. Ведь «дивный новый мир» победивших Facebook, Twitter и прочих «Больших братьев» может оказаться куда страшнее антиутопий Оруэлла и Хаксли.

Игра по нашим правилам

Заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Николай Рыжак заявил ФАН, что действия американских информационных ресурсов носят враждебный характер в отношении строя и органов власти России.

«Мы сейчас готовим очередной пакет документов с дополнительными мерами, которые ужесточают ответственность этих организаций за неблаговидную, некорректную деятельность в условиях, когда мир должен объединиться на фоне общей коронавирусной пандемии и падающих экономик, — добавил депутат. — Они, спекулируя на социальных проблемах, начинают ужесточать нападки на нашу страну».

Но способна ли Россия заставить западные соцсети играть по нашим правилам?

«На территории нашей страны они должны соблюдать наши законы, — уверен Рыжак. — Мы как раз к этому и стремимся — чтобы они играли по нашим правилам. Мы же соблюдаем их законы, находясь у них. Недопустимо, когда свобода подменяется произволом и, тем более, когда происходит вмешательство в наши внутренние дела. Мы сами разберемся со своими проблемами».

Эксперт в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения Игорь Ашманов полагает, что нет ничего технически невозможного в наведении порядка в соцсетях.

«Технически это возможно, конечно. Есть два способа привести соцсети к покорности. Первый — это деньги, то есть крупные штрафы, и не такие, как сейчас, а оборотные, как в Европе. Второй — блокировка. Она может быть воспитательной, на небольшой срок, или вечной, как в Китае».

Но для этого нужны план и четкое понимание, чего именно мы хотим от них добиться, констатировал эксперт.

«Я о таком плане никогда ни от кого не слышал, — признался Ашманов. — Возможно, где-то в глубине Роскомнадзора такой план имеется. Но законы принимает не он, и категории «плохого контента» тоже формирует не он. Получается, что стратегию того, чего мы хотим добиться и какой контент мы хотим в нашей стране изжить, должен составлять кто-то другой».

Вполне вероятно, что появления одной лишь стратегии будет достаточно, чтобы западные соцсети приняли российские правильно игры, предположил эксперт.

«Если составить и правильно применять план, то эти ребята поймут, что имеют дело с систематическим давлением. И в конце концов прогнутся и будут делать то, что им скажут. Они должны понимать, что если работают в стране, то в ней юрисдикция не США, а этой страны», — резюмировал Игорь Ашманов.

Ранее председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич в интервью ФАН назвал политикой двойных стандартов намерение Facebook запустить проверку личности у пользователей.