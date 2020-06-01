ПФР перечислил выплаты на детей от 3 до 16 лет на сумму 146 млрд рублей

Москва, 1 июня. Пенсионный фонд России перечислил первые выплаты российским семьям с детьми от 3 до 16 лет. Общая сумма выплат составила 146 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы ПФР.

«Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет», — говорится в сообщении.

В ПФР отметили, что выплаты получили 10,2 миллиона семей, то есть более половины из тех, кто имеет право на получение поддержки по указу президента РФ.

С 1 июня россияне смогут получить разовую выплату до 50 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет включительно. Семьи с детьми от нуля до трех лет получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Кроме того, предусмотрены выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. За каждый месяц, начиная с января, семьи получат половину прожиточного минимума за каждый месяц. Министерство финансов РФ ранее сообщило, что перечислило в ПФР 222,1 млрд рублей для выплат на детей до трех лет и единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет.