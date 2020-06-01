Примаков назвал причину решения Трампа пригласить Россию на саммит G7

Речь о возвращении России в G7 и расширении формата не идет. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы, тележурналист Евгений Примаков, комментируя решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пригласить Россию на саммит.

Приглашение России

Кремль пока не знает, является ли желание Трампа позвать РФ на встречу «Большой семерки» официальной инициативой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент Соединенных Штатов сообщил, что собирается отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны — Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

«Мы пока не знаем деталей этого предложения, мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на «семерку», здесь больше вопросов: в каком качестве, с какой повесткой дня, какой все-таки состав участников и так далее», — сообщил Песков.

«Вы знаете, что президент [Владимир] Путин является сторонником диалога во всех направлениях. Но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, нужно чуть больше информации, которой мы, к сожалению, пока не располагаем», — уточнил он.

Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что существуют и другие эффективные и действенные механизмы для диалога. В пример он привел «Большую двадцатку», которая дает возможность главным экономикам мира обсуждать самые актуальные темы.

Без России не решить проблемы

Как отметил Евгений Примаков, необходимо понимать, что речь не идет о возвращении России и расширении формата G7. Нужно смотреть на предлагаемые для обсуждения темы. Поездка ради поездки России не нужна.

«Скорее всего, сначала будут оцениваться те идеи, которые вынесут для обсуждения на эту встречу. Ехать туда для того, чтобы выслушивать очередные обвинения и глупые претензии в наш адрес, я уверен, мы никогда не будем. Пока что мы слышали только заявления. Я ничего не слышал, чтобы было формальное приглашение. Это, во-первых. Во-вторых, мне не известна, как, думаю, и нашему руководству, конкретная повестка того, что там должно обсуждаться. Решение [Москвы ехать или не ехать на саммит «Большой семерки»] будет приниматься [исходя] из этого», — пояснил Евгений Примаков.

По мнению политика, желание Дональда Трампа пригласить Россию обусловлено тем, что американский лидер понимает — без Москвы крупные проблемы в мире решить нельзя.

«Мы всегда об этом напоминали нашим американским коллегам. Но сейчас Трамп мечется, у него тяжелые предвыборные обстоятельства в связи с происходящими событиями в Соединенных Штатах. Когда точно будет проходить этот саммит? Будет ли он в очном режиме или опять онлайн? Состоится ли он в те сроки, о которых говорит Трамп? Все это пока никто с уверенностью не знает», — заключил Евгений Примаков.

Напомним, директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара сообщила, что саммит в подобном формате позволит обсудить «будущее Китая».