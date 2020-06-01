Депутат Чепа отреагировал на заявление о планах РФ «проучить» Украину и США из-за Крыма

Глава запрещенного в России меджлиса1 крымско-татарского народа и экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров считает, что Россия якобы готова провести военное вторжение на Украину, чтобы восстановить водоснабжение Крыма. Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал подобные заявления «бредом».

Рефат Чубаров уверен, что Москва может решиться на такой кардинальный шаг из-за водной блокады Крыма властями Украины. По словам Чубарова, перекрытие Северо-Крымского канала Киевом уже привело к тому, что «ситуация стала угрожающей для сотен тысяч людей», а также есть угроза экологической катастрофы не только для полуострова, но и для бассейна Черного моря.

«Поэтому под этим соусом россияне могут применить силу, чтобы контролировать территорию у того места, откуда вода направляется в Крым — то есть это дамба и Каховское водохранилище в Херсонской области», — считает Чубаров.

По его мнению, «нападение» якобы начнется со стороны Черного моря, так как «за последние месяцы присутствие военных кораблей НАТО в Черном море уменьшилось более чем в два раза».

«Если он (президент России Владимир Путин. — Прим. ФАН) захочет «проучить» не только Украину, обеспечив Крым водой, но и американцев, то под ударом может оказаться Очаков в Николаевской области, где США строят базу ВМС Вооруженных сил Украины», — полагает Чубаров.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, что таким образом Рефат Чубаров пытается просто привлечь к себе внимание.

«Очень трудно оценивать Чубарова как человека, позиционирующего себя политиком и высказывающим какое-то свое мнение, ведь он говорит о бреде. Трудно обсуждать какой-то маразм», — выразил мнение Чепа в комментарии ФАН.

Однако парламентарий подчеркнул, что вопрос водоснабжения Крыма всегда стоял остро. Действия украинских властей по перекрытию Северо-Крымского канала привели к дополнительным проблемам на полуострове.

«Экологи говорят о том, что воды Днепра, которые впадают в Азовское море, наносят ему своеобразный ущерб. Так, происходит опреснение Азовского моря больше, чем это допустимо. К тому же зима была с небольшими осадками, а поэтому все водохранилища в Крыму заполнены недостаточно. — сказал депутат. – Поэтому если [президент Украины Владимир] Зеленский найдет в себе какие-то силы, то правильно решит этот вопрос. Но сейчас не так просто запустить этот канал, поскольку нужно вкладывать значительные средства, чтобы его восстановить».

Тем не менее вопросы обеспечения водой Крыма уже решаются на уровне властей региона, говорит Чепа.

«С одной стороны, руководству Крыма нужно тщательно разбираться по использованию технических и питьевых вод. С другой стороны, сейчас реализуются ряд проектов, которые обеспечат Крым водой в достаточной степени», — сообщил он.

Напомним, после того, как Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году, Киев самовольно перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала вода из Днепра. Около 85% потребностей агропромышленного комплекса Крымского полуострова обеспечивалось за счет этого канала. Частично проблему удалось решить при помощи использования подземных источников, бурения новых артезианских скважин, а также реконструкции водохранилищ, питаемых из рек горного Крыма. Российские власти намерены к 2025 году решить вопрос с дефицитом воды на полуострове.

1 Организация запрещена на территории РФ.