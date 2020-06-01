Посол Италии выразил России благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом

Москва, 1 июня. Население Италии благодарно российским специалистам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал посол европейской страны в России Паскуале Терраччано.

По его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация на Апеннинах улучшается и внушает осторожный оптимизм.

«Позвольте мне поблагодарить правительство Российской Федерации и особенно министерство обороны за оперативную помощь Италии в борьбе с коронавирусом», — заявил Терраччано в интервью корреспонденту Kp.ru.

Дипломат особо отметил работу более 100 российских специалистов, которые работали совместно с итальянскими медиками в самых нестабильных регионах, прежде всего в Ломбардии.

«Их работа достойна высших похвал, население Италии благодарно вашим экспертам, и ваш вклад в преодоление этой чрезвычайной ситуации, начиная с самых ранних фаз эпидемии, имел основополагающее значение», — добавил посол.

Он также выразил надежду, что российские туристы вернутся в Италию уже нынешним летом, страна уже готова открыть границы для граждан РФ.

По последним данным, в Италии зафиксировано 232,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Побороть пневмонию нового типа смогли более 157 тысяч человек, скончались свыше 33,4 тысячи пациентов.