Джабаров назвал «чушью» обвинения России в беспорядках в США

Москва, 1 июня. Член Совета Федерации Владимир Джабаров оценил заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс о причастности Москвы к протестам в США. Вашингтон пытается переложить ответственность за провальную политику на Россию, считает сенатор.

«Нынешняя власть не справляется ни с коронавирусом, ни с озлобленностью населения, ни с провалами в администрации Трампа. Это все звенья одной цепи. Но свое бессилие сваливать на то, что это делает другая страна, — невозможно представить», — отметил Джабаров в комментарии телеканалу «360».

Сенатор назвал обвинения в адрес Москвы попыткой сдерживать Россию во всех сферах. Прозвучавшие заявления о «руке Москвы» в протестах в США Джабаров назвал «полной чушью».

При этом сенатор отметил, что вмешаться во внутреннюю политику США фактически невозможно, в отличие от России. Он напомнил, что в РФ действуют американские некоммерческие организации, которые призывают граждан нарушать законы страны. Более того, даже иностранные посольства в РФ позволяют себе призывать россиян участвовать в незаконных акциях.

«У них такое в принципе невозможно, все такие попытки пресекаются», — подчеркнул сенатор.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа прошлого года. Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом. Кроме того, на сайте посольства США в Москве была опубликована информация о несанкционированной акции.