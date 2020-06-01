Российским школьникам могут разрешить провести выпускные в обычном формате

Москва, 1 июня. Минпросвещения РФ планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном, привычном для всех формате», — сказал он в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена».

Министр напомнил, что последние звонки в этом году ведомство по понятным причинам рекомендовало регионам проводить в режиме онлайн.

Отметим, что в вузах выпускные будут проходить онлайн. Ориентировочно мероприятия пройдет 4 июля. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, такой формат был выбран для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

По этой же причине, в России был перенесен Единый госэкзамен. Вместо 8 июня ЕГЭ стартуют 29 июня. При этом сдавать экзамен могут только те выпускники, которые будут в этом году поступать в вуз. Для девятиклассников Основной государственный экзамен (ОГЭ) отменили.