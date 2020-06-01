Лукашенко предупредил, что не допустит «майданов» в период выборов президента

Минск, 1 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит организации и проведения «майданов» в стране в период президентских выборов, передает пресс-служба белорусского лидера.

Такое заявление президент Белоруссии сделал на встрече с главой Комитета государственной безопасности страны Валерием Вакульчиком.

«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали», — сказал Лукашенко.

По его словам, КГБ принадлежит ведущая роль в деле защиты государственной безопасности и суверенитета страны.

«Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», — подчеркнул белорусский лидер.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа текущего года, в стране уже началась избирательная кампания. Первый заместитель главы МВД республики Геннадий Казакевич сообщал, что внутренняя ситуация в Белоруссии в преддверии выборов существенно накаляется, но силы правоохранительного ведомства обладают необходимым набором средств для обеспечения общественной безопасности.